Condenas Una indemnización y trabajos en beneficio de la comunidad

? En agosto de 2008, Raúl fue detenido junto con su padre por el apuñalamiento de un vecino durante una riña por una plaza de aparcamiento en la misma urbanización donde residían los tres, en la avenida Doctor Jiménez Díaz de Alicante. El padre apuñaló al vecino en el cuello con la hoja de un cuchillo que este había usado para rajarle una rueda y Raúl colaboró sujetando a la víctima para que no se defendiera. La víctima de esa agresión ocurrida hace una década no se sorprendió el pasado miércoles cuando conoció por este diario el brutal ataque sufrido por África. El hombre contó que le cosieron ocho puntos de sutura en la herida sufrida debajo de la barbilla y que llegó a celebrarse juicio, pero hubo un acuerdo de conformidad por el cual él fue indemnizado y el agresor no ingresó en prisión con la condición de no volver a delinquir en dos años. Más recientemente, el presunto homicida también fue denunciado por darle un cabezazo al marido de la mujer asesinada. El agredido estaba con otro vecino hablando tranquilamente en el aparcamiento exterior y Raúl bajó y le dio un cabezazo porque decía «que estábamos hablando mal de él», indicó el vecino que estaba con el marido de África. Por estos hechos fue condenado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad y a pagar 200 euros al agredido.