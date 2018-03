El sindicalismo educativo despide a Vicent Esteve

Vicent Esteve i Montalvà, maestro de Primaria y miembro del sindicato Stepv y uno de los impulsores de Intersindical Valenciana, falleció la madrugada del jueves al viernes. Esteve, que también formaba parte de Escola Valenciana, nació en febrero de 1955 en Alzira y ejerció de maestro de valenciano en escuelas de Torrent, la Serrania, Sagunt, València...

Desde Stepv, apuntaron ayer que su «compromiso con la escuela, la lengua, el país, la gente...» le llevó a implicarse en el sindicato, donde desempeñó tareas en diferentes áreas: acción sindical, servicios jurídicos, organización, política lingüística y educativa... donde formó parte de diferentes órganos, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, con la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES). Con STES fue coordinador de Política Educativa y por eso participó en las negociaciones con el Ministerio de Educación. Con el Stepv, en 1998 encabezó la candidatura a la Junta de Personal de València, que resultó ganadora.

No obstante, su trabajo por mejorar el mundo de la educación pública, que fue una vocación temprana, fue más allá, y Esteve también participó en el Consell Escolar Valencià, la Mesa per l´Ensenyament del Valencià, Escola Valenciana, Escoles d´Estiu, Moviments per la Renovació Pedagògica y el Observatorio Estatal por la Convivencia Escolar, entre otros organismos y entidades. Asimismo, también escribió en publicaciones sindicales y cabeceras especializadas en enseñanza.

Ayer, muchas instituciones y entidades lamentaron su pérdida, como el sindicato estudiantil Bloc d´Estudiants Agermanats (BEA), Acció Cultural del País Valencià, la Institució Alfons el Magnànim, Feceval-CEE (la patronal de la escuela concertada), Escola Valenciana o el Bloc; y también miembros de otros sindicatos, como CC OO.

Desde Stepv le recordaban como un «maestro vocacional, bien formado y comprometido; preocupado por su alumnado»; y en Intersindical no olvidarán a un «compañero generoso y humilde, con grandes convicciones».

También hubo repercusión en el mundo de la política, donde tuvieron palabras apoyo a la familia el presidente Ximo Puig, el conseller de educación Vicent Marzà, la vicepresidenta Mónica Oltra o el presidente de las Corts, Enric Morera.

«Tenemos que agradecer su trabajo constante y comprometido por la renovación pedagógica, la enseñanza pública y nuestra lengua. Gracias por tanto, compañero», escribió ayer Marzà en las redes sociales. «Seguiremos avanzando por tu camino», aseguró.