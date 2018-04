Josep Cataluña: «La campaña electoral de 2007 se pagó religiosamente»

Josep Maria Cataluña, exresponsable de finanzas del PSPV, exvicepresidente de Bancaja y exalcalde de Gilet (Camp de Morvedre), ha saltado esta semana a la primera línea de actualidad al aparecer citado en un correo incluido en la investigación judicial que analiza la presunta financiación ilegal del PSPV y del Bloc en la campaña electoral de 2007. El correo en el que aparece citado Cataluña es de noviembre de 2005. En el documento se dan instrucciones para facturar a la constructora alcireña Blauverd, trabajos realizados para el PSPV-PSOE por la empresa de comunicación Crespo Gomar SL. Y se añaden instrucciones para remitir la factura «por mensajería a la sede del PSPV en calle Blanqueries a la att. de Pepe Cataluña. En el sobre, además de la dirección, solo deben poner eso».

En paralelo a este envío a la sede del PSPV, la consultora Crespo Gomar emitió una factura a Blauverd por «servicios de asesoramiento de marketing y comunicación Feria Urbe», según la información publicada por «El Mundo».

Al respecto, el exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE aseguró a Levante-EMV que la campaña electoral de 2007«se pagó religiosamente» y desconoce las supuestas irregularidades a las que aluden los correos incluídos en la causa judicial. «No me consta nada de todo eso. La campaña de 2007 está avalada por el Tribunal de Cuentas», explicó a este diario. «Además -continúa- el Tribunal Superior de Justicia, que yo sepa, ha dicho que no hay ningún delito [en València]», argumentaba. Aunque al puntualizar que, en realidad, el supuesto delito electoral habría existido pero prescrito, el exresponsable de finanzas del PSPV defiende que «la campaña se pagó» y dijo que «una empresa de Madrid, Gestión de entornos, fue la responsable» de los actos centrales, por lo que la mercantil investigada sólo se encargó de «actos puntuales».

Cataluña añade que la entrega de «papeles y cartas» en la sede del PSPV a su nombre es «habitual, porque como vivo en Gilet, siempre digo que me dejen la documentación en Blanquerías y aún me entregan sobres». El veterano político señala que sólo se encargó de las finanzas socialistas hasta 2003 «porque en 2004 me fui a la vicepresidencia de Bancaja, para hacer favores a todo tipo de empresas. Yo siempre he colaborado con quien me lo ha pedido».