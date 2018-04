Ciudadanos pide una comisión de investigación sobre la financiación de PSPV y Bloc

La síndica de Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas, Mari Carmen Sánchez, ha solicitado esta mañana en el Parlamento valenciano la creación de una comisión de investigación inmediata para esclarecer los detalles sobre la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc, el partido mayoritario en Compromís, actualmente bajo investigación en cuatro juzgados distintos, dos de ellos en Gandia y Benidorm.

En la actualidad, el cupo de comisiones de investigaciones en las Corts está cubierto, la mayoría de ellas para fiscalizar actuaciones pasadas de la gestión del Partido Popular, pero fuentes de la formación naranja creen que muchas de ellas, como la de Ciegsa o los sobrecostes de Feria Valencia ya llevan años y deben ir acabando.

Sánchez ha lamentado durante su intervención que la Comunitat Valenciana esté otra vez en el candelero por la corrupción y ha considerado que los dirigentes de ambos partidos están obligados a dar ya una explicación a los valencianos y asumir responsabilidades políticas.

"No hay corrupción buena y corrupción mala. No es peor la corrupción del PP que la que pueda haber existido en el PSPV y en Compromís", ha subrayado la portavoz de Ciudadanos en las Corts, al tiempo que ha afirmado que "no solo se pone en cuestión la transparencia de la que han alardeado estos partidos, sino que también existen serias dudas sobre la financiación de sus campañas".

En esta línea, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha apelado a la "responsabilidad" del resto de grupos parlamentarios para que apoyen la creación de la comisión de investigación porque "se está poniendo en riesgo la credibilidad del Consell y la estabilidad política del Botànic". Con esta comisión, Ciudadanos pone en un brete a PSPV y Compromís que tendrán que decidir si apoyan una comisión para que se investiguen sus cuentas, pero especialmente a Podemos que con sus votos puede decidir que se investiguen en sede parlamentaria las finanzas de sus socios en el Parlamento valenciano y a los partidos que sostiene en la Generalitat.