"Debemos tener referentes visibles femeninos en Telecomunicación"

«Debemos tener referentes visibles femeninos. Cuando se me presentó la oportunidad de ser presidenta también pensé en este aspecto y en que ya era hora de que hubiera una mujer y que se vea para fomentar la entrada de más chicas». Son las palabras de Mónica Ortega, estudiante en la Universidad de Alicante y presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación, en pleno movimiento global para fomentar el acceso de mujeres a las carreras tecnológicas. Quiere dar ejemplo y tiene claro que «Teleco es la base que está moviendo el mundo».

Por eso mismo, se muestra muy crítica con los motivos por los que las mujeres no eligen este tipo de carreras: «Como cabezas visibles de este sector sueles ver hombres. Bill Gates o Steve Jobs son los que te vienen a la cabeza, las mujeres no se ven, no se muestran o no llegan por los techos de cristal. Parece que desde pequeñas las encaminan hacia un lado. El otro día vinieron de visita alumnos de Bachiller que estudiaban tecnologías. Los chicos estaban en programación y las chicas en autocad, sólo una estaba en programación. Tenemos que decirle a las niñas que ellas también pueden, que es una carrera como otras y que no las cuestionen si se la plantean», lamenta.

Es más, Ortega considera vital la incorporación de las mujeres a estos estudios, que califica como de vital relevancia en la actualidad. Entiende la Ingeniería de Telecomunicación como una «profesión que no se puede definir». «Es muy interdisciplinar, puedes tocar desde biotecnología a robótica, eléctrica o redes. Para mí, 'Teleco' es la base que está moviendo el mundo porque todo el mundo tiene un móvil y todos quieren conexiones más rápidas. El mundo tiene que avanzar y con ello vamos los 'telecos'. Es la base del mundo actual y con tanta innovación, cuando sales de la carrera, no puedes parar, debes seguir formándote», resume.

Y, preguntada por cuál va a ser la próxima revolución tecnológica, se decanta por el 5G. «Va a hacer posible que un dispositivo responda en milésimas de segundo. Se evolucionará a tener coches autónomos seguros y llegará la industria 4.0. Ya se están haciendo pruebas. Ahora sólo falta evolucionar y que los gobiernos lo implanten, que se libere la red para poder acceder bien a ella». Y, en ella, desea que haya cada vez más mujeres.