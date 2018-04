La autonomía que más cae en el Fondo de Compensación

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, aumentó ayer hasta los 792 millones las inversiones en la C. Valenciana al sumar a los 740 millones los 52,2 incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, un recurso solo previsto para algunas comunidades y que tiene como fin paliar desequilibrios en los territorios menos desarrollados. Los presupuestos contemplan la cantidad citada para la C. Valenciana en 2018. Es inferior a la incluida en las cuentas de 2017 (54,8 millones). La bajada es del 4,7 %. Es la más fuerte entre las autonomías que acceden a este fondo. Andalucía es la que más recibe por este capítulo (161 millones). Después ya viene la C. Valenciana a gran distancia. Le siguen Canarias (50,1 millones; es la que más crece), Galicia (42,5 millones; retrocede un 4,1 %) y La Mancha (35 millones).