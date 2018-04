Oltra evidencia la tensión interna en Compromís al eludir apoyar a Morera

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, fue rotunda al afirmar que «ninguna investigación puede desestabilizar al Consell» (en referencia a la llevada a cabo por la supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, partido mayoritario de Compromís) porque el Pacte del Botànic está hecho «a prueba de bombas».

Manteniendo su postura institucional, Oltra reconoció que la corrupción preocupa, «siempre», al máximo órgano de gobierno de la Generalitat «por encima de las siglas de los partidos». De hecho, aseguró la «contundencia» como modus operandi del Consell frente a la corrupción. Sin embargo, preguntada por el presidente del Bloc y de las Corts, Enric Morera, cuyo partido está siendo investigado, no pudo emplear la misma contundencia.

Oltra se desdobló para responder si apostaría por la inocencia de Morera. Como vicepresidenta del Consell, en la rueda de prensa posterior al pleno, aseguró que el gobierno valenciano «no pone ni quita la mano en el fuego por nadie». No obstante, una vez terminada la comparecencia oficial, respondió como Mónica Oltra, coportavoz de Compromís, quien tiene «una relación de afecto» con Morera que nada tiene que ver «con la responsabilidad pública» que ostenta como presidente de las Corts, un cargo que tiene que estar por encima de cualquier tipo de relación personal.

«Desde la confianza no se tiene que dirimir una cuestión como esta», señaló, pero cuando se cuestiona la honestidad pública «no es la confianza lo que tiene que mover el relato». Para Oltra, el paso adelante es «dar explicaciones» y basarse en la transparencia y en la palabra.

Así, evitó un posicionamiento claro respecto a la inocencia de Morera. Desde su cargo público se desmarcó defendiendo que el Consell «poco tiene que decir» más allá de exigir que se den todas las explicaciones lo antes posible para que se asuman responsabilidades, porque la corrupción «es un cáncer de la vida pública».



El Senado pide explicaciones

Preguntada por la actitud del PPCV de «marcar los tiempos» en esta investigación, Oltra la calificó de «curiosa», dado que el partido tiene «un máster presencial en corrupción del que no se saltó ni una clase». Sea como fuere, el PP en el Senado ha citado a declarar a 20 personas relacionadas con la etapa investigada del PSPV y el Bloc en 2007 en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos. Entre ellos, Cristina Narbona, Carmen Alborch, Bernat Soria y Beatriz Corredor, cuatro ex ministros durante la etapa de José Luís Rodríguez Zapatero cuyos ministerios han aparecido relacionados con la empresa investigada Crespo Gomar S.L. Y el reguero de cargos y ex cargos públicos no termina ahí. Del entorno del president Ximo Puig, asistirá su asesor José Manuel Orengo, exalcalde de Gandía. Del PSPV también se encuentra citado Joan Ignasi Pla, ex secretario general de la formación. Por Compromís asistirán dos cargos ogánicos: Miquel Aleixit y Miquel Real, jefe de gabinete a su vez de Oltra. Morera declarará el 10 de mayo. Ya estaba citado, igual que lo estuvo Oltra, para abordar la financiación del grupo y de Compromís en los comicios de 2015.