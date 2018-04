José Císcar: "Si Ciegsa era tan mala, ¿por qué el Gobierno del Botànic no la ha cerrado?"

"Ciegsa habrá cometido sus errores como toda empresa pública, pero era necesaria para hacer las infraestructuras escolares". El diputado del PP y conseller de Educación durante seis meses en los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, José Císcar ha defendido esta mañana en las Corts su gestión en la empresa Ciegsa y ha defendido que el endeudamiento de la sociedad era necesario para poder construir colegios. "La deuda de Ciegsa es inversión productiva porque sobre esa deuda han cimentado su futuro miles de alumnos y estudiantes" ha asegurado el también responsable del PP de Alicante. Císcar, que ha comparecido en la comisión de investigación sobre los sobrecostes de Ciegsa, ha vinculado la creciente deuda de esta empresa con la infrafinanciación. "Una situación que no empieza con el gobierno del Botànic", ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que la empresa estaba sometida a controles y lo relevante es "que no había irregularidad grave ni se ha demostrado ningún delito en la gestión económica" y se cumplía la ley de contratos: "No hubo mala praxis política". Sobre la investigación judicial ha hecho mención de soslayo al indicar que "otra cosa son presuntos comportamientos personales" ajenos a la getión. Y se ha preguntado porque el Botànic aún no ha liquidado la empresa: "Si tan mala era porque el Botànic no ha continuado con su disolución. Es una contradicción", ha asestado. "Habría que preguntar a quienes están ahora porque no lo han cerrado, nosotros no llegamos a tiempo de cerrarla", ha rematado.

Respecto, a los sobrecostes en Ciegsa, Císcar calificado de "falacia" que hubiera 1.000 millones de euros en sobrecostes y ha cargado contra los consellers de Educación y Hacienda por la rueda de prensa en la que dieron esta cifra. "Es triste que dos consellers hicieran esa manipulación en la rueda de prensa. El conceller de Hacienda tiene sobrecostes en el armario de su gestión y tendrá que dar cuenta de ellos", ha dicho a modo de advertencia.

Por otro lado, a preguntas del PSPV, Císcar ha defendido también la legalidad en la contratación, a propuesta suya, del exconcejal del Ayuntamiento de València, Emilio del Toro, imputado en el caso Taula, porque tenía experiencia y era idóneo para el puesto en Ciegsa para atender las peticiones de municipios con necesidades educativas. "Se le contrató para trabajar y tenía un despacho en la conselleria, lo que no puedo estar es en su día a día, pero les puedo asegurar que trabajó". Alfred Boix (PSPV) le ha recordado que dos comparecientes, trabajadoras de Ciegsa, han afirmado que no conocían a Emilio del Toro. El diputado del PP ha asegurado que Del Toro tenía despacho propio en la conselleria pese a que estaba contratado en Ciegsa

Ha relatado que Fabra le encomendó buscar fórmulas para acabar con las aulas prefabricadas y que se pensaron en fórmulas alternativas como los colegios modulares, pero Hacienda vetó la iniciativa porque suponía incremento de deuda.