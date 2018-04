El Bloc pide conocer el sumario para actuar con «contundencia»

La ejecutiva nacional del Bloc fue informada ayer de la información recopilada sobre la campaña electoral de 2007, la misma que ha investigado durante un año el Juzgado de Instrucción 21 de València y la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación ilegal. Tras una primera fase de «recopilación» de «facturas y disquetes» en la sede del Bloc, se procederá a una segunda fase para «contrastar la información con los responsables de la campaña de 2007», dirigida por Lluís Miquel Campos, actual jefe de gabinete del presidente de las Corts, Enric Morera.

En esta tarea de «contraste»se harán «comprobaciones de los gastos concretos y efectivos que se produjeron en dicha campaña electoral, así como los conceptos específicos por los que se produjeron los pagos a la empresa Crespo Gomar SL, relativos a esta campaña», según informó el Bloc en un comunicado.

La formación nacionalista también ha decidido dirigirse al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia para que «hagan público el contenido del procedimiento que no afecte a futuras investigaciones, así como ofrecer la total colaboración con la justicia para esclarecer» las informaciones sobre la presunta financiación ilegal del Bloc. Aunque fuentes de la formación confían en que esta pata de la investigación relativa al Bloc se quede «en nada» porque en los cuatro juzgados que se investigará esta causa (por decisión del Juzgado de Instrucción 21) no afectaría, en principio, a la formación nacionalista (que además carecía de poder institucional antes de 2007, subrayan), porque estaría más centrada en la supuesta financiación ilegal del PSPV.

Una vez recabada toda la información y documentación el Bloc que lidera Águeda Micó garantiza que se actuará con «contundencia» y «en coherencia con nuestro compromiso de tolerancia cero con cualquier tipo de corrupción».

Por su parte, el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, aseguró ayer que, tras un primer análisis de las cuentas electorales de 2007, «vemos que hemos pagado la campaña electoral a Crespo Gomar». Mata no se pisó los dedos, no obstante, y no cerró la puerta a que una constructora (Blauverd) haya pagado alguna factura de aquella campaña del PSPV, en la que Joan Ignasi Pla era el candidato. «Confieso que en nuestra contabilidad eso no está reflejado y tendremos que averiguar si eso es o no cierto», dijo ayer.

Esa es la parte que ahora intenta aclarar Blanqueries: si el cuadro con los pagos de la citada constructora a la consultora encargada de la campaña que ha aparecido en prensa es verídico o no. En el caso de referirse a hechos ciertos, una posibilidad es que se produjera un exceso en los gastos de campaña y la consultora buscara esa forma de facturación. Otra es que existiera una facturación doble: con cargos al partido y a alguna empresa. La dificultad para el partido, obviamente, es el acceso a la contabilidad de una firma privada. Mata insistió en que van a seguir investigando.