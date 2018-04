Ricardo Costa, en el Congreso: "Camps fue quien tomó la decisión de contratar a Orange Market en el partido"

El ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa acaba de confirmar en el Congreso de los Diputados que Francisco "Camps fue quien tomó la decisión de contratar a Orange Market en el partido" y en los sucesivos congresos populares. Costa comparece en la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Tras ratificar su declaración ante la Audiencia Nacional, en la que también admitió la financiación en "B" tanto de los actos electorales de su partido como de los gastos ordinarios y ha reiterado ante el Congreso su "arrepentimiento y solicitud de perdón" por "alguna actuación" que no fue "capaz ni de detener ni de denunciar".

"Actué mal y estoy dispuesto a asumir las consecuencias", ha dicho Costa en su declaración ante la comisión de investigación de la supuesta financiación irregular del PP, en la que ha ratificado sus palabras del pasado 24 de enero en el juicio contra la rama valenciana de la trama Gürtel, cuando afirmó que el PP de esa comunidad se financió ilegalmente con dinero negro de empresarios.

Preguntado por la financiación irregular, ha dicho que el exvicepresidente valenciano Víctor Campos "coordinaba la recepción de determinadas aportaciones al PP de la Comunidad Valenciana", en referencia al dinero de los empresarios que sirvió para financiar campañas electorales en 2007 y 2008. Y después ha recordado que las decisiones electorales las tomaba el coordinador de la campaña electoral del PP en 2007 y exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla y que Camps era "quien tenía la coordinación política del partido".

Costa también ha admitido que supo de la financiación irregular en 2005. Cuando accede a la secretaria general y "se me traslada que gastos del partido se paguen por empresas yo muestro mi desacuerdo y lo comunico a la dirección nacional, que me dice que era una práctica prohibida y así lo comuniqué al partido. Aunque es obvio que no se hizo caso y yo tampoco lo denuncié".