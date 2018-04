IVI devolverá el dinero a los pacientes que no consigan tener un bebé

Empezar un tratamiento de reproducción asistida con la garantía de que el dinero, si no se consigue el tan ansiado bebé, no se ha «tirado». Este es el compromiso que el grupo valenciano IVI puso ayer sobre la mesa con un nuevo producto empresarial: IVI Baby. A todas las mujeres o parejas que se acojan a este nuevo servicio, la multinacional les devolverá el dinero si no consiguen quedarse embarazados. «Si no te quedas embarazada te devolvemos el dinero, es más, ni siquiera el embarazo, hablamos de tener un bebé en casa», explicó ayer el profesor José Remohí, presidente del grupo IVI.

El compromiso se concreta en una serie de planes de tratamientos, que van de los 19.995 a los 31.995 euros, y que garantizan, o bien tener un bebé o la devolución del dinero.

«Es un reflejo de la seguridad que tenemos en nuestro resultados», ha añadido Remohí y que roza el 85 % de éxito al tercer ciclo de fecundación in vitro. Para el director de Marketing y Comunicación de IVI, Francisco Torralba, estos paquetes suponen una manera de «eliminar el estrés y la incertidumbre» que tienen muchas parejas o mujeres al iniciar el tratamiento sobre los gastos económicos «que son inciertos».

Eso sí, si a la primera intentona la mujer logra un embarazo, el compromiso es pagar el paquete al completo.



Hasta los 48 años con ovodonación

El acceso a este servicio está limitado ya que las pacientes deberán cumplir una serie de requisitos médicos en el que la edad juega un papel fundamental. Así, al paquete más accesible, que incluye tres tratamientos de fecundación in vitro (FIV) con el congelado de embriones sobrantes y un análisis genético en el tercer ciclo solo podrán optar las pacientes de menos de 37 años.

«La edad sube a los 40 para el segundo paquete y a 48 años para el tercero, de 31.995 euros, que incluye ovodonación », ha especificado Torralba.

El compromiso es completar el ciclo de las tres fecundaciones -si las dos primeras fallan- en un máximo de 24 meses.

Con estos cortes de edades, los responsables de IVI consideran que «más del 50 % de nuestros actuales pacientes» podrían optar a este servicio ya que «la edad media de las mujeres que atendemos está en 38 años». «Nuestro objetivo a medio y largo plazo es hacer este programa extensivo al mayor número de pacientes», añade.

Con este servicio, el grupo valenciano IVI «sigue haciendo aportaciones de vanguardia como las hemos hecho en el área médica y empresarial. Es una apuesta muy fuerte que hoy hace IVI y mañana lo harán el resto de grupos», según Remohí.