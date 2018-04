El yonki del dinero se queda mudo en el Congreso de los Diputados

El "yonki del dinero se ha convertido en el maestro del silencio" acaba de definir el diputado del Grupo Mixto, Oskar Matute, la actitud del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que se ha negado a responder a los diputados que componen la comisión de investigación que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.

El autodenominado como "yonki del dinero", advirtió al inicio de su comparecencia: "No voy a contestar a ninguna pregunta, realicen las que quieran pero no voy a contestar". El exgerente de Imelsa estaba obligado a comparecer, tras ser citado en la comisión de investigación, aunque tiene derecho a guardar silencio ante las preguntas que quisieran formularle los parlamentarios.

Benavent ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio ha sido la clave de bóveda de la Operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su entonces presidente Alfonso Rus. Por eso la mayoría de portavoces han lamentado que no haya podido cumplir en el Congreso de los Diputados de "sacar mierda a punta pala", como hizo la primera vez que compareció ante la justicia.

El silencio de Benavent ha provocado la indignación de algunos diputados, como el de Unidos Podemos y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes, quien lamentó la actitud del yonki del dinero. "Es frustrante que guarde silencio en la sede de la soberanía nacional, cuando ante los microfonos es lenguaraz. Es usted indigno de guardar ominoso silencio sobre algo que merece explicación", le asestó el parlamentario.

El diputado del PP, Francisco Molinero asegura comprender la postura de Benavent y respetar su "derecho a la defensa y a la presunción de inocencia", aunque, esperaba "que nos dijera si otros partidos se beneficiaron" de la financiación ilegal.

La comprensión del diputado 'popular' hizo que el diputado del PSOE, Artemi Rallo, ironizara con su actitud de "refuerzo" del abogado de Benavent, presente en la sala, que le respondió que Benavent tiene derecho a estar asistido por su letrado.

Sin embargo el presidente de la comisión de investigación, el diputado de la circunscripción de Gran Canaria, Pedro Quevedo, recordó al letrado que no tenía autorización para intervenir en la sesión. "Ya hemos hecho bastante con dejarle entrar en la sala, le ruego que no vuelva a intervenir, no vulnere el funcionamiento de la comisión", le advirtió Quevedo ante su insistencia en hablar.