Más de 4.600 fallecidos sin cobrar la ayuda en dos años

Durante los dos últimos años 4.600 personas han fallecido sin recibir la ayuda a la dependencia. De hecho, desde la Plataforma en defensa de la ley de la dependencia afirman que se inicia la vía judicial «porque la conselleria está colapsada a la hora de resolver expedientes». Y es que hace poco más de un año, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, anunció que el departamento que dirige iba a empezar a «tramitar de oficio» la responsabilidad patrimonial de las personas fallecidas antes de entrar en el sistema de protección de la dependencia.

Ahora bien, la Plataforma en defensa de la ley de dependencia no entiende por qué, si un expediente llega al juzgado porque no se ha resuelto de oficio, la Generalitat «intenta con argumentos más que criticables que las familias no reciban el dinero al que tienen derecho, cuando el propio gobierno tramita de oficio la responsabilidad patrimonial, o la mala praxis de la Administración, de quienes han fallecido esperando la ayuda». Y recalcan: «La abogacía de la Generalitat Valenciana pelea en el juzgado para que los usuarios no reciban una ayuda que la propia Conselleria reconoce, paga y resuelve para quienes ya han fallecido. Pero, si el caso llega al juzgado porque los funcionarios no pueden acabar con el tapón de expedientes que hay, entonces la Generalitat Valenciana argumenta ante el juez que los cuidados a los ascendientes se enmarcan dentro de las obligaciones paterno-filiales, o que la persona que reclama estaba fuera del sistema porque no tenía la resolución aprobada. No tiene ningún sentido».