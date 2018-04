Amparo Sánchez, premio Guillem Agulló de las Corts 2018

Amparo Sánchez (València, 1953), la presidenta de honor de la Plataforma Contra la Islamofobia, será galardonada el próximo 25 de abril con el premio Guillem Agulló 2018, que desde el año pasado otorgan las Corts.

La activista musulmana, que recibirá el galardón en un acto en la cámara valenciana, ha sido la elegida entre diferentes candidatos por "sus méritos destacados en la defensa de las personas y los colectivos discriminados por razones religiosas y contra los delitos de odio", según ha podido saber Levante-EMV.

"Todavía no me la creo, no he reaccionado del todo. Lo he tenido que ver muchas veces, porque no daba crédito", afirma Amparo Sánchez, emocionada, que reconoce que es una alegría, después de muchos años trabajando contra los delitos de odio y apoyando a las víctimas.

El premio, en memoria del joven antifascista asesinado por militantes de extrema derecha, se creó para poner en valor el trabajo a las personas y entidades que trabajan para difundir la cultura de la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Este es un hecho que también destaca la premiada y por el que aún le hace más ilusión recibir el galardón. "Desde hace mucho tiempo hemos estado con la familia de Guillem, en el proceso de memoria y reivindicación, junto a Contra los delitos de odio, Movimiento contra la Intolerancia y otras ONG", asegura, y matiza: "he estado tanto desde mi cargos en las organizaciones como también a nivel personal".

Amparo Sánchez ha sido hasta hace pocos meses presidenta de la Plataforma contra la Islamofobia de España, cargo que tuvo que abandonar por motivos de salud. Por eso, ahora es presidenta de honor, al igual que del Centre Cultural Islámico de València, del que fue tanto presidenta como vicepresidenta durante varios años.

El primer premio Guillem Agulló se entregó el año pasado al abogado fallecido Daniel Sanjuán, defensor del cierre de los centros de internamientos de extranjeros (CIE).