El PP desconfía de que el PSPV y el Bloc entreguen la documentación en 20 días

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes, María José Català, ha asegurado que cuando una persona "tiene la financiación correcta de su partido al día siguiente lo puede demostrar" y "quien no lo demuestre al día siguiente, no creo que lo pueda demostrar en veinte días", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Català ha dicho que ve más "preocupados" y "obsesionados" al PSPV y al Bloc-Compromís "en escenificar que afrontan su crisis de financiación de las campañas electorales de una forma diferente a la que hizo el PP, que en dar explicaciones.

"Lo que no acabo de entender es que lo que no se puede demostrar en una semana se pueda demostrar en veinte días", ha afirmado en referencia a la reunión que ambos partidos mantuvieron con Podemos, su socio de gobierno, con el que se comprometieron a publicar los informes de sus análisis interno en un plazo no superior a veinte días.

Català ha afirmado no entender que ambos partidos lleven "quince días sin poder demostrar que las campañas de 2007 y 2011 fueron correctas" y que le digan a Podem que en veinte se lo van a demostrar y le van a sacar todos los papeles.

Ha indicado que no sabe si el PSPV y el Bloc están tratando "ganar tiempo" o si están "jugado al despiste", pero lo que si que cree es que están "tomándole el pelo a Podemos", a quien ha reprochado que esté "entrando a todas" y acabe "dejándose engañar dos de cada tres días" en Les Corts.

Para la dirigente popular, el PSPV y el Bloc deben dar explicaciones "no solo de cara Podem e intentado transmitir una imagen distinta al PP", sino que tienen que darlas y sacar la documentación a todos los valencianos, algo que van tener que hacer "quieran o no en sede parlamentaria"