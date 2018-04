Manolo Mata: "No hubo financiación ilegal ni dinero negro en el PSPV"

"Hasta que no tuviéramos el auto del Juzgado de València, no sabíamos de qué hablábamos". Así ha comenzado su comparecencia Manolo Mata, vicesecretario general de los socialistas valencianos y sindic del PSPV en las Corts Valencianes.

Tras el levantamiento de secreto de sumario del auto dictado por la titular del Juzgado número 21 de València, el PSPV ha convocado una rueda de prensa para dar cuenta de las acusaciones por posible financiación ilegal en las elecciones de 2007.

Mata ha señalado que, en el auto, la jueza Nieves Molina indica que "no hay trama, no hay financiación ilegal y no hay dinero negro", ha dicho de forma contundente Mata. Sin embargo, no han podido tener acceso a la investigación del fiscal.

Además, Mata ha asegurado que las cuentas que maneja la jueza Molina hacen referencia "a la misma contabilidad que tiene el PSPV".

Ana Barceló, responsable jurídica del PSPV, ha afirmado que la comisión de investigación interna del partido va a seguir con las pesquisas. Ha avanzado que, según lo que han podido comprobar, en 2007 existen dos facturas con Crespo Gomar, así como en diferentes meses de 2008, todas ellas por un valor de en torno a los 400.000 euros.

El juzgado hace referencia en el auto "a lo que consta en nuestra propia contabilidad, que está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas en 2007", ha agregado Barceló, quien ha insistido en que "no existe ningún reparo". Sin embargo, ha considerado que las acusaciones son "tan graves" que darán cuenta de todo.

De hecho, Mata ha anunciado que convocarán una reunión con Podemos para dar explicaciones tras lo conocido en el auto. Una reunión que será el segundo encuentro entre ambos socios del Pacte del Botànic, pues el miércoles Mata y Barceló se citaron con el secretario general de Podemos, Antonio Estañ.



Con el auto publicado, "podemos apartar ciertas sombras", ha indicado Mata. "Nos acusaban de haber cobrado a través de un tercero 1 millón de euros, pero ni los juzgados ni Hacienda lo ha corroborado". Además, como han podido saber por el auto, la jueza, los miembros del PSPV relacionados en 2007 con esta investigación, "no tienen conexión con hechos delictivos". El auto se refiere también a que los hechos habría prescrito.



Mata ha asumido que la sospecha "es legítima", pero ha tirado balones fuera cuando se ha referido a los contratos del PP en Gandía con la mercantil Crespo Gomar, cuando la alcaldía la sostenía el alcalde popular Arturo Torró.



Eso sí, Mata ha señalado que exigirán "responsabilidades territoriales a quien toque" pero por ahora no pueden señalar con nombres y apellidos a nadie de aquella época.