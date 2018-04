La UMH investiga al director del máster de Cifuentes

La Universidad Miguel Hernández de Elx (UMH) anulará la oposición por la que la profesora Rosario Tur obtuvo la cátedra en Derecho Constitucional si el resultado de la investigación abierta por el rector concluye que tenía una relación con Enrique Álvarez Conde (director del polémico máster de la presidenta Cristina Cifuentes), quien formó parte como vocal del tribunal de la oposición de la UMH, algo contrario a la ley si mantenían una relación.

Al margen de que entre ambos pueda existir una relación sentimental, sí está acreditado que Tur (profesora de Derecho en el grado de Periodismo de la UMH) y Álvarez Conde (director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos), habían trabajado juntos con anterioridad a la realización de la prueba en la universidad ilicitana.

Además, se da la circunstancia de que Rosario Tur, miembro del Instituto de Derecho de la Rey Juan Carlos, es una de las profesoras que impartió una asignatura a Cristina Cifuentes en la que habría logrado una excelente calificación, pese a constar que se matriculó con posterioridad a que se impartieran las asignaturas. Además, también consta que fue secretaria del tribunal de la tesis doctoral de Francisco Camps.

Teniendo en cuenta que la Universidad de Elx obliga a firmar a cada miembro de un tribunal que no tiene causa alguna de incompatibilidad con quien realiza la prueba, Álvarez Conde podría haber incurrido en un fraude, por faltar a la verdad a la que estaba obligado como funcionario.

«Nos fiamos de esa firma porque son funcionarios», afirmó el rector de la Universidad de Elx, Jesús Tadeo Pastor. La investigación abierta por el rector también afectará al departamento que propuso los miembros del tribunal. Pastor aseguró que comprobarán «si se sabía que estas dos personas eran pareja y depuraremos responsabilidades».

De confirmarse, «la oposición quedará anulada, porque hay una causa de incompatibilidad que tendrá unas consecuencias legales, ya que declaró (Enrique Álvarez Conde) que no había incompatibilidad. Si tienen relación, nos habría engañado», subrayó el rector de la UMH.

No obstante, Pastor aclaró que no puede actuar directamente contra Álvarez Conde porque «es una persona que no pertenece a la universidad, pero seguro que hay un procedimiento para que se pueda trabajar con la universidad de origen», puntualizó el rector, en referencia a la Universidad Rey Juan Carlos de la que depende Álvarez Conde.

El rector de la UMH es quien tiene que imponer la sanción en función de las conclusiones del juez instructor del caso, «pero para quienes trabajan en esta universidad. Si se verifica que es cierto, hay que anular la oposición y suspender la plaza», con lo que la cátedra en Derecho Constitucional que Rosario Tur logró en 2017 quedaría anulada.

«Todo esto me da mucha pena», se lamentaba el rector de la UMH, «porque una universidad es una institución, cuyos objetivos son todo lo contrario a esto. Transmitimos valores a los jóvenes de que hay que cumplir las reglas», expuso Jesús Tadeo Pastor, quien añadió que «tengo un sabor amargo, es muy desagradable.