Piden que no se excluya a las personas con VIH del acceso a la policía y a la Guardia Civil

Las principales plataformas nacionales de defensa de los derechos de las personas con VIH en España, Cesida y Trabajando en Positivo, reclamaron ayer que se cambien los criterios médicos de acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para no excluir a las personas con VIH. La reclamación, que se viene haciendo cíclicamente, la retomaron ayer después de que el Ministerio de Sanidad haya publicado un documento técnico en el que hace un repaso de los criterios impuestos por el Ministerio de Defensa y de Interior en las últimas convocatorias de plazas a la Policía Nacional o al cuerpo de la Guardia Civil.

El estudio de Sanidad llega a la conclusión de que en estas convocatorias ni se ha hecho la prueba de detección del VIH a los aspirantes ni ha habido ninguna «exclusión» cuya «causa específica sea la infección por el VIH» aunque sí que se reconoce que los criterios que se imponen son excluyentes para estas personas ya que, en principio, no pueden acceder a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado personas con «enfermedades inmunológicas sistémicas o infecciones de transmisión sexual» o con tratamiento de larga duración.

Es por ello que piden al Gobierno que se escuche a las recomendaciones del informe y que se actualicen estos criterios médicos para que tener el VIH no sea motivo de exclusión y se tenga en cuenta «la situación clínica del aspirante y no solo el diagnóstico».

«Las personas que siguen el tratamiento de forma adecuada tienen una carga viral indetectable y, de esta forma, no tienen la enfermedad ni pueden transmitir el virus. Esto debería tenerse en cuenta más allá de que se diagnostique a una persona con VIH o no», aseguró ayer el presidente de Cesida, Ramón Espacio. «Sólo aquellas personas que no cumplen o no responden al tratamiento antirretroviral pueden presentar una pérdida de funcionalidad y una incapacidad laboral», añadió.

De esta forma, y según Espacio, actualmente sí hay personas con VIH trabajando en estos cuerpos de seguridad pero el acceso ha sido «siempre desde la ocultación. La revisión médica es una de las últimas pruebas y con un certificado médico que diga que no se tiene ninguna enfermedad que imposibilita desarrollar el trabajo es suficiente», explicó el presidente de la plataforma.

Desde Trabajando en positivo aseguraron que con el paso de los años «y la elaboración de nuevos cuadros de exclusiones, la restricción hacia el acceso a las personas con VIH ha sido mayor», por lo que, cogiendo como base el documento del Ministerio de Sanidad, pidieron que se aplicaran las recomendaciones incluidas. «Consideramos fundamental que estas recomendaciones que se realizan en el documento técnico publicado se apliquen y los cuadros de exclusiones se adapten a la evidencia científica actual», explicaron.