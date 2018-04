Crespo Gomar cobró 666.793 euros de RTVV en la etapa del Consell de Camps

Antes de que se produjera el presunto caso de financiación ilegal de los partidos PSPV y Bloc que la justicia está investigando, Crespo Gomar, la agencia de comunicación radicada en Gandia que también está bajo lupa en esta cuestión, ya había trabajado con el Consell de la Generalitat que presidía el popular Francisco Camps.

En concreto, la empresa de Alberto Gomar facturó entre los años 2005 y 2006 un total de 666.793 euros por trabajos realizados para la extinta Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), según la relación de facturas a las que ha tenido acceso Levante-EMV. En aquellos años era director general del ente Pedro García Gimeno, quien ostentó el cargo hasta el mes de agosto del 2009.

Estos pagos a la empresa que supuestamente habría elaborado facturas falsas para pagar las campañas del PSPV y Bloc en 2007 viene a demostrar que Crespo Gomar también mantenía buena sintonía con los populares. Pese a ello, como publicó este periódico, fue el actual coordinador general del grupo parlamentario del PP en las Corts, José Ciscar, vicepresidente del Consell en la etapa de Fabra, quien entregó a la policía la documentación que, a su entender, probaría la financiación ilegal de socialistas y nacionalistas.

Entre los conceptos por los que Crespo Gomar facturó a RTVV está la elaboración de cortinillas (piezas audiovisuales de autopromoción con el logotipo de la cadena y, a veces, algún eslogan que duran apenas unos segundos y se suelen insertar entre los bloques de anuncios) para las campañas de Navidad (80.968 euros) o las de invierno del 2006, cuya cuantía ascendió a más de 90.000 euros. Según se recoge en esta relación de facturas, el gasto más abultado de la televisión autonómica con esta empresa fue de 334.080 euros, un cargo que tiene como concepto «Medelos, ilustraciones, web, grabaciones, locuciones, maqueta» sin dar más detalles de a qué se refiere.

El medio de comunicación público también pagó a la agencia publicitaria de la capital de la comarca de la Safor algo más de 15.000 euros por la «web de la campaña 'Estem per tu',» o 14.384 para elaborar «jingles», que son recursos radiofónicos musicales que normalmente se utilizan para la autopromoción de la cadena o de algún programa. Además, la relación de facturas recoge que, en diciembre de 2005, la empresa cobró algo más de 3.400 euros por la producción de cuñas publicitarias.

En principio, no se aprecian pagos por trabajos que no le corresponden hacer a una agencia de comunicación, pero sí que existen algunos conceptos que resultan curiosos, como los 4.761 euros que la corporación autonómica de medios invirtió en «globos gigantes» o los 242 euros para hacer frente al salario de un azafato por apenas media jornada de trabajo, aunque no se especifica para qué actos se contrataron estos servicios.



En sintonía con el poder

Como ya publicó este periódico, la empresa Crespo Gomar se desenvolvía bien con el poder, como lo demuestra el hecho de que no solo trabajara con administraciones o partidos de un solo signo político, sino que lo hizo con las que históricamente han sido las tres grandes fuerzas de la Comunitat Valenciana.

La agencia trabajó en las campañas del PSPV y el Bloc pero también con varios ministerios de la época del socialista Zapatero, con ayuntamientos del PP como los de Gandia o Dénia y para los medios de comunicación autonómicos en la época de Francisco Camps como presidente del Consell. Quien fuera director general de RTVV durante cinco años hasta su dimisión en agosto de 2009, Pedro García, fue imputado por los contratos de las pantallas y el sonido de la trama «Gürtel». La Fiscalía pidió para él 40 años de cárcel. También declaró como testigo en el caso Valmor de la Fórmula 1.