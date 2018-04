División en la defensa de pensiones dignas

La esencia de la protesta es la misma. Exigen unas «pensiones dignas». Sin embargo, hay discrepancia en los matices o, lo que es lo mismo, en incluir o no si debe cambiar la edad de jubilación y las otras modificaciones del sistema de pensiones que pactó el gobierno de Zapatero con los sindicatos UGT y CC OO. De ahí que ayer, Valencia acogiera la segunda movilización para pedir unas pensiones dignas en 24 horas tras la multitudinaria celebrada el domingo de la mano de CC OO y UGT. Ayer era la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones la convocante. Los sindicatos intentaron unirse a la protesta pero no hubo acuerdo y la coordinadora –apoyada por Intersindical Valenciana y por Iaioflautas València– logró reunir a 2.000 personas.

Ellos exigen la derogación de la reforma de pensiones de 2011, y los sindicatos, que la apoyaron en su día, se centran en suprimir los cambios introducidos por Rajoy en la reforma de 2013. Ese es el principal motivo de la división. Hay jubilados que acudieron a las dos.

Ricardo Salvador tiene 58 años y una pensión que no alcanza los 400 euros al mes. Ayer se encontraba entre las más de 2.000 personas que acudieron a la cita para exigir unas «pensiones dignas». «O como o pago la casa. Y hay gente que aún está peor y no cobra ni 125 euros de pensión... Es indigno y vergonzoso», aseguraba ayer mientras relataba una vida laboral en la que ha trabajado «de todo, desde auxiliar de fotógrafo hasta pastor de ovejas en Burgos». A su lado, se encontraba Carlos Rodríguez, empleado de una multinacional, de 56 años, que aprovechó sus vacaciones para salir a la calle a protestar. «Yo estoy en activo pero este es un problema de todos», señaló, tras recalcar «que es mentira que no haya dinero. Es cuestión de prioridades y de reformas fiscales para evitar, por ejemplo, la evasión de impuestos».

Entre los asistentes se encontraba también el colectivo de Sillas contra el hambre, una entidad que lleva tres años y medio concentrándose cada lunes frente al Ayuntamiento en defensa de «una vida digna, para los pensionistas y para los que no lo son».

Medallas sin dueño

El portavoz de Iaioflautas Valencia y de la Coordinadora en Valencia, Ramón Pérez, criticó que los sindicatos celebraran el día antes otra concentración «porque la gente no lo acaba de entender, y aunque parece que pidamos lo mismo... No es así. Si queremos pelear vamos a por todas, y ahí se incluye la derogación de la reforma de 2011 con Zapatero y los sindicatos, y también la de Rajoy, por supuesto. Así que, en este caso, la unión no hace la fuerza. De hecho, en lugar de quedarse a un lado... los sindicatos nos perjudican al querer colgarse medallas que no les pertenecen». Respecto a los Presupuestos Generales, Ramón Pérez, calificó la partida de «insuficiente» porque «con 400 euros es imposible vivir, por mucho 3 % que aumente». Los pensionistas aseguraban ayer que no van a parar en sus protestas. «Con las pensiones no se juega», advertían.