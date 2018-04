El PP anuncia que llevará al Síndic de Greuges la financiación del PSPV y Bloc

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha pedido hoy "coherencia" al PSPV y Compromís para aplicarse "el manual" de moral y ética que predican, y a Ciudadanos también, para que rompa el pacto de gobierno con los socialistas que mantiene en Gandía.

Ortiz, que ha hecho estas declaraciones en Gandía durante una visita de la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, con distintas asociaciones, ha anunciado que el PP ha decidido presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial y el Síndic de Greuges, así como la comparecencia en Les Corts de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por el caso de la supuesta financiación irregular del PSPV y Bloc. Se ha referido a publicaciones en los medios de comunicación sobre falta de medios para hacer una pericial en el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, donde estaba la causa, y "algún tipo de injerencia política" por parte del actual Consell.

Ortiz ha pedido al PSPV, a Compromís y a Enric Morera, que llevan "tanto tiempo dando lecciones de moral y de ética" que primero "pidan perdón" y luego den explicaciones y asuman responsabilidades políticas. Como mínimo, ha dicho, hay dos asesores, uno de Compromís y otro del PSPV, que "probablemente tenían que haber dado alguna explicación", y el president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, la vicepresidenta del Gobierno Valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, y el presidente de Les Corts, Enric Morera, del Bloc, deberían haber asumido "responsabilidades políticas".

Además, la dirigente popular ha reclamado "coherencia" a Ciudadanos y la ruptura del pacto de gobierno con el PSPV en Gandía. "Nos sorprende que tengan prisa por una comisión de investigación en Les Corts, pero no tanto para una investigación en Gandía", ha criticado. Sobre Podemos, que apoya la acción del Consell, ha manifestado que los partidos que gobiernan (PSPV y Compromís) "les están engañando" y "tomando el pelo", y "no les están contando la verdad".

Ortiz ha calificado de "gravísimos" todos estos hechos, al tiempo que ha lamentado que mientras tanto el president de la Generalitat está en China. "No sé si para la próxima sesión de control lo mandarán a Australia, y a la siguiente a Alaska, para que no tenga que dar cuenta de todo lo que tiene que decir", ha afirmado. "Van pasando los días y aquí no sabemos nada, intentan echar balones fuera", ha insistido Ortiz, quien ha instado a presentar una denuncia a quien sea conocedor de algún chantaje.