El PSPV cree que los contratos con RTVV demuestran que Gomar no era un «chiringuito»

? El PSPV considera que los trabajos realizados por la agencia de comunicación Crespo Gomar para RTVV en la etapa de Camps por los que cobró 666.793 euros, como ayer informó Levante-EMV, además de los contratos firmados con los ayuntamientos de Gandia y Dénia por diferentes servicios en los años de gobiernos populares demuestran que la firma no era un ningún chiringuito.

Los socialistas creen que la agencia Gomar salió muy beneficiada en los años del PP y recuerdan la relación del exalcalde de Gandia Arturo Torró con Alberto Gomar, además señalan que la firma también realizó trabajos para numerosas empresas.

Mientras, el secretario de Organización, José Muñoz, avanzó anoche en Levante TV que la revisión interna realizada por el PSPV señala que pagó los trabajos que Gomar realizó para el partido en 2007: 400.000 euros, cifra que coincidiría con la cantidad que se recoge en el auto judicial y que por tanto no existirían desajustes.



«Gomar no era Orange Market»

En este sentido, desde el Bloc también añaden que la agencia Crespo Gomar no tiene ningún parecido con Orange Market, y aseguran que el hecho de que la causa se haya troceado en distintos juzgad0s pone en evidencia que no existe ninguna trama, porque no hay conexión entre las causas.

Además, desde la formación nacionalista, que durante años lideró el hoy presidente de las Corts Enric Morera, apuntan que no puede existir ninguna investigación sobre su financiación porque la formación no tenía ninguna capacidad de adjudicar contratos públicos en el año 2007 ya que en Gandia formaba parte de la oposición, en Benidorm no tenía presencia y tampoco podía adjudicar desde ningún ministerio.