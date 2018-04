PSPV y Bloc ignoran la petición de Podemos de que rueden cabezas

PSPV y Bloc sitúan dentro de la normalidad de la estrategia de un socio que no forma parte del Consell que Podemos haya subido el listón de sus exigencias de responsabilidades y señale ya al asesor de Presidencia de la Generalitat y exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y al jefe de gabinete del presidente de las Corts, Lluís Miquel Campos. Considera que deberían ser «apartados» de sus funciones, al menos preventivamente, mientras avanza la investigación judicial y de los partidos sobre una presunta financiación irregular en la campaña de 2007. No obstante, las formaciones no se plantean por ahora adoptar medidas como las que reclamaba el lunes el senador Ferran Martínez. Al menos mientras no tengan concluidos sus informes sobre las cuentas de 2007 y progresen las pesquisas judiciales. El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, subrayó ayer que «no hay ninguna imputación» contra Orengo, actualmente fuera de la dirección socialista. «Hay una solicitud de un expediente cuando era alcalde en un juzgado de Gandia y cuando evolucione ese tema judicial tomaremos decisiones», aseguró. «Estamos deseando saber, y cuando sepamos, actuaremos», dijo. El Bloc, por su parte, está al margen de las investigaciones judiciales en marcha en Gandia, Benidorm y Madrid.