El frente de la financiación lleva la batalla a Madrid

Vuelve la financiación autonómica. Tras quedar en el margen de la actualidad política española por el conflicto catalán, el caso Cifuentes y los Presupuestos Generales del Estado, el mismo Mariano rajoy la ha devuelto al primer plano. No obstante, las instituciones valencianas estaban dispuestas ya a recordarle la importancia de reformar el modelo actual, que tiene como principal perjudicado a la Comunitat Valenciana. Lo iban ( y lo van) a hacer en Madrid.

El frente que organizó la manifestación por una financiación justa el pasado 18 de noviembre tiene previsto un acto en la capital el próximo martes. Es doble: una protesta ante el Ministerio de Hacienda en la que entregaran en el registro el documento con las reivindicaciones valencianas y una reunión con todos los diputados y senadores valencianos. Todos han sido invitados, al menos, aunque hay dudas de la presencia de los del PP, aseguran a Levante-EMV representantes de los colectivos implicados. Son los sindicatos UGT y CC OO, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los partidos PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos.

No todos los convocantes, sin embargo, estarán en los dos actos. La patronal, que continúa pendiente de una reunión con el ministro Cristóbal Montoro desde hace meses, no participará en la protesta en el ministerio. Sí en el encuentro posterior con los parlamentarios, en el que también se hará hincapié en la infrainversión en la C. Valenciana a la vista del último proyecto de presupuestos.

La fecha elegida es un 24 de abril, víspera de una conmemoración histórica para el territorio valenciana, la derrota en la batalla de Almansa de las tropas del Archiduque Carlos, que supuso la pérdida de los Furs.