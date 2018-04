El Gobierno cita a la consellera Salvador el día 27 y defiende que da 6 millones anuales

Belén Navarro Heras, secretaria general de financiación autonómica y local, ha emplazado a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, a una reunión para abordar la situación del transporte urbano en el Área Metropolitana de València. La carta, fechada el 16 de abril, fija la cita en Madrid, en la sede de la Secretaría General, «pero ni siquiera con el secretario de estado», lamentaban ayer fuentes de la conselleria.

En la misiva, Navarro contesta a la petición de Salvador sobre la financiación del transporte metropolitano recordándole que el gobierno ha cumplido, al esgrimir que en las últimas convocatorias la Comunitat Valenciana «ha sido beneficiaria con subvenciones que superan los seis millones de euros anuales».

Se refieren desde el departamento de Hacienda a una partida de los Presupuestos Generales del Estado que recoge el sistema de sostenimiento financiero del transporte colectivo urbano, mediante un proceso de concurrencia competitiva. Una partida de los PGE por la que València recibió en 2017 un total de 6.282.321, 45 euros, Paterna 39.464,08 euros y Gandia otros 35.976,68 euros. Otros municipios beneficiados desde 2012 han sido Alzira, Sagunt y Torrent. Tanto desde la Conselleria como desde los diferentes ayuntamientos se coincidía ayer al señalar que esa línea de ayudas no tiene nada que ver con el contrato programa para el transporte del área metropolitana, por el que se reclaman unos 38 millones de euros para poner en marcha la unificación tarifaria.

María Pérez, gerente de la Autoridad del Transporte Metropolitano, lamentaba que ayer no les recibiera nadie del ministerio y que les emplaze al día 27 «cuando ya prácticamente se está fuera de plazo para la presentación de las enmiendas correspondientes». Una cita que para la responsables de la ATMV «refleja la nula voluntad del Gobierno de España de colaborar para que en la tramitación parlamentaria se revierta este agravio comparativo».

Además, calificaba de «incomprensible» que el ministerio pretenda justificar la ausencia de financiación con la posibilidad de obtener dinero mediante concurrencia competitiva en el fondo de 51 millones previstos para financiar el transporte de los municipios con más de 50.000 habitantes.

Para Pérez ambos mecanismos de financiación no son incompatibles y como ejemplo de ello citaba a Barcelona, que recibe 103 millones para su autoridad metropolitana al tiempo que algunos de los municipios de su área metropolitana «se acogen también al plan de haciendas locales».

De ahí que reclamara al ejecutivo de Mariano Rajoy que no «intente justificar la ausencia de financiación emplazando a una posible subvención que en ningún caso cubrirá las necesidades del área metropolitana». Pérez será la que acudirá a Madrid y no Salvador, que acaba de ser madre.