Investigan un posible suicidio por acoso escolar

La Policía Nacional investiga el suicidio de un joven de Castelló que podría haber estado sufriendo acoso escolar en un centro educativo de la capital de la Plana. Según fuentes consultadas por este diario, los hechos tuvieron lugar la semana pasada cuando el menor se habría quitado la vida, al parecer, porque estaba recibiendo insultos por parte de sus compañeros, circunstancia que está investigando los agentes de la Policía Nacional.

La víctima, de alrededor de 16 años, ha sido alumno de varios institutos de la capital de la Plana y los últimos años habría estado asistiendo a un plan de formación profesional, según las mismas fuentes. Tal como informan desde uno de los centros en los que estudió el joven, y al que acudieron los agentes de la policía para recabar información al respecto, nunca detectaron que el muchacho podría haber sido víctima de acoso escolar. No obstante, el joven se cambió de escuela y actualmente acudía como alumno a otro centro educativo donde se supone que habría sido víctima de acoso escolar, vertiente esta que se deberá dirimir tras la investigación policial. Desde la Conselleria de Educación se dice que no hay indicios de que el joven fuera víctima de acoso y que el cambio de centro se hizo hace dos año y se debió a que quería cursar otros estudios, y no por acoso escolar.

En todo caso, desde la Conselleria de Educación informaron que, si la Policía Nacional así lo requiere, se colaborará en todo lo que sea necesario para la investigación. De momento, la Policía Nacional no ha requerido a la Conselleria de Educación, según se confirma desde la propia conselleria

El trágico suceso tuvo lugar a principios de la semana pasada y hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local aunque la causa ha sido asumida por la Policía Nacional. Cabe señalar que la Conselleria de Educación dispone de un plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia (Plan Previ) diseñado para intervenir delante de casos graves de violencia escolar con la inspección educativa. En el curso 2016-2017 se atendieron 529 incidencias solo en centros educativos de la provincia de Castelló.