Los trabajadores con discapacidad siguen sin cobrar las ayudas de 2017

La Administración valenciana (Servef), a fecha de hoy, tiene pendiente el pago de casi un 60 % de las ayudas concedidas y resueltas del ejercicio 2017 a los Centros Especiales de Empleo (CEE). Estos centros dan trabajo a más de 7.000 personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana (lo que significa un 40 % del total de la contratación en la autonomía). Y estas ayudas sirven para financiar el pago de la mitad del salario del personal de los CEE. El retraso en el pago, por tanto, representa casi 10 millones de euros de los cerca de 19 destinados para este fin.

Según explica la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (AGEVALCEE), este tema se ha convertido en algo repetitivo año tras año, por lo que consideran que se deben tomar soluciones definitivas, pues "no se puede mantener por más tiempo la situación actual. No podemos seguir así", apuntan desde la patronal, que conforma un grupo cohesionado de empresas y que actúa en representación y defensa de los intereses de los Centros Especiales de Empleo y de las personas con discapacidad con las que trabajan. "No se quiere entrar en el tema de que peligran puestos de trabajo, se quiere destacar una realidad, y es que desde que está el gobierno actual esto se está convirtiendo en un tema reiterativo", explican en un comunicado.

Asimismo, denuncian que hay Centros Especiales de Empleo que incluso no han cobrado nada del ejercicio 2017. Desde alguno de los Centros nos indican: "En julio se paga el impuesto de sociedades de algo que no hemos cobrado".

Al impago de las ayudas, se une el hecho de que a estas alturas del año todavía no ha salido la Orden de ayudas del 2018 (por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en CEE).

"El problema de que la Orden salga tarde es que se demoran las resoluciones -la resolución de expedientes es un proceso necesario para tener derecho a la subvención- y volveremos a tener el problema de cobro y liquidez hasta final de año. "Si se resuelve el año, a año vencido, se están saltando un año, planteando de nuevo el problema de asfixia económica para los CEE", denuncian desde la patronal, quien recuerda que este descontento reiterativo llevó ya el pasado abril a una movilización en la calle.