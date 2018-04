Los abogados piden crear una jurisdicción de familia por el alto índice de divorcios

España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de rupturas matrimoniales y cada cinco minutos se rompe una pareja, un alto índice de conflictividad que hace necesario modificar la legislación civil, procesal y de planta judicial y crear la Jurisdicción de Familia según María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que celebra junto al Colegio de Abogados de Valencia hoy y mañana las primeras Jornadas de Derecho de Familia.

"El fracaso en las relaciones familiares es uno de los temas que más preocupa actualmente a la sociedad española", afirma Lozano. Y señala que de cada diez uniones "siete terminan en ruptura y hay una gran cantidad de familias reconstituidas o yuxtapuestas". Por ello considera necesaria una "modificación integral, completa" de una parte de la administración de justicia para abordar estas materias y es preciso crear la Jurisdicción de Familia.

Lozano explica que no todo el mundo tiene derecho a acudir a un juzgado de familia porque solo hay 166 en toda España, y considera que con independencia del lugar donde se resida "debe existir un juzgado de familia que atienda el caso" porque donde no los hay lo hace un juzgado ordinario. "Esto significa que no hay una especialización del juez, ni del fiscal, no hay equipos psicosociales, no hay coordinadores de parentalidad, no hay servicios en mediación, y los procesos de familia se ponen a la cola y se producen retrasos en la resolución de los asuntos", indica. Por ello, resalta que se precisa una modificación de la Ley Civil, Procesal y de Planta para crear una Jurisdicción de Familia y Menores independiente, algo que reivindican hace más de 20 años desde AEAFA, entidad que este año ha cumplido su 25 aniversario.

Respecto al coordinador de parentalidad, ha indicado que se trata de una figura "muy novedosa" en España que se está "importando del derecho anglosajón" y tiene la finalidad de, tanto dentro como fuera del procedimiento judicial, ayudar a los progenitores a que se cumplan las resoluciones que dictan los jueces. "Es un auxilio del juez para que la sentencia se cumpla y se deje de cronificar el conflicto que pueda darse en esa pareja, porque una sentencia en la mayoría de las ocasiones no lo resuelve y el conflicto permanece y se cronifica",explica.

También advierte de la repercusión que esta conflictividad puede tener en los hijos, ya que cerca de 200.000 niños al año están en situación de ruptura de sus padres y "en más situaciones de las deseables forman parte y son arma arrojadiza de uno contra el otro".

La presidenta de la AEAFA indica que como la figura del coordinador de parentalidad no está regulada en la legislación española, son los propios abogados, en los procedimientos judiciales contenciosos, los que solicitan al juez que lo nombren y éste lo ordena en las sentencias como obligatorio y con las condiciones en las que debe actuar.

Otro instrumento alternativos es acudir a una mediación familiar, señala Lozano, que ha subrayado que el objetivo de la asociación es que se regule esta figura, de la que ya hay programas piloto en Valencia, Cataluña y Baleares y se intenta introducir en Madrid.