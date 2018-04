Caturla niega mordidas y no recuerda sus conversaciones con el 'yonki del dinero'

El ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, en una de sus comparecencias en la Ciudad de Justicia.

El exsecretario autonómico de Educación y exconsejero delegado de Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA), encargada de construir colegios, Máximo Caturla, ha negado esta mañana ante el juez y el Fiscal Anticorrupción haber cobrado ninguna comisión por parte de las empresas adjudicatarias. También asegura no recordar el contenido de las grabaciones realizadas por el exgerente de Imelsa y "yonki del dinero", Marcos Benavent, incorporadas a la causa.

Benavent también debería haber declarado hoy ante el Juzgado de Instrucción 18 en relación con la pieza separada que investiga el presunto pago de mordidas en la empresa pública Ciegsa, aunque su comparecencia se ha vuelto a retrasar hasta el próximo 27 de abril, ya que la prevista para hoy coincidía con un juicio que tenía señalado su abogado.

Caturla ha respondido a las preguntas formuladas por todas las partes durante cerca de dos horas. El juez considera que existen indicios de que en el seno de la empresa pública Ciegsa, ya investigada en este mismo caso por supuestos contratos ficticios de personal, se pudieron amañar varias obras, que habrían sido facturadas muy por encima de su coste real y por las que se habrían cobrado cuantiosas comisiones.

El Juzgado de Instrucción 18 y la Fiscalía Anticorrupción investigan si se justificaron sobrecostes ficticios para obtener financiación con la que compensar a las empresas que pagaban comisiones. Son objeto de investigación policial y judicial las obras adjudicadas por Ciegsa en el IES (Instituto de educación secundaria) número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE (unión temporal de empresas) BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.

Preguntado al respecto, el ex consejero delegado de Ciegsa ha negado cualquier actividad ilícita y ha insistido en que en todas las contrataciones se atendía al criterio y evaluación de los técnicos y avalado por el despacho de Broseta Abogados, sin que él haya cobrado jamás ninguna comisión. Respecto a las conversaciones grabadas por Marcos Benavent que obran en la causa, Caturla se ha limitado a indicar que no las recuerda por lo que no podía dar explicaciones respecto a ellas.