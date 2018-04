El último amante descubierto de Maje relató a la policía que cuando ella se casó, él le dejó claro que no le interesaba seguir manteniendo relaciones sexuales con ella. Ella lo aceptó y siguieron viéndose como amigos únicamente. Fue en esa etapa cuando le preguntó por su vida de casada. «Me dijo que era una mierda, y yo le pregunté que por qué se había casado, que ya le había dicho entonces que no lo hiciera». Y le sugirió que se divorciara, «a lo que ella me contestó que se había casado para probar qué era ser novia, cómo era ese día tan especial y que, en todo caso, se había casado obligada por las dos familias», la de ella y la de Antonio. Es más, declara que ella le dijo que «no quería a Antonio y que mantenía relaciones sexuales con él por obligación».



No hubo propuesta criminal

Cuando los agentes de Homicidios le preguntan si Maje le propuso en algún momento el asesinato de su marido o si le habló de la conveniencia de su muerte, el testigo afirma que no. «Solo me dijo que no era feliz y que no quería estar con él». A lo más que llegó, asegura, es a responderle con un «ojalá no volviera nunca de Abu Dabi» cuando ella le anunció, en junio de 2016 y a través de Whatsapp, el inexistente regreso de Antonio desde los Emiratos Árabes, según ella, «para arreglar los papeles de la boda».