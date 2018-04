El PP reconquista Alicante con la ayuda de la expulsada de Podemos

La situación dio un giro de 180 grados ayer en Alicante cuando el popular Luis Barcala se hizo con la vara de mando del ayuntamiento en un pleno de investidura que parecía predestinado para aupar a la socialista Eva Montesinos, la señalada por el anterior alcalde, el dimitido Gabriel Echávarri acorralado por dos procesos judiciales por denuncia del PP.

Sin embargo, Montesinos solo logró recabar 14 de los 15 votos que necesitaba para la mayoría absoluta. Los socios de Compromís y Guanyar (la marca donde se cobija Podemos) sí la respaldaron, pero no hubo ningún apoyo más. Ninguno de los dos tránsfugas dio su voto a la hasta ahora edil de Urbanismo.

El foco estaba los últimos días en la ex de Guanyar Nerea Belmonte, expulsada de Podemos en 2016 por dar algún contrato menor a compañeros de partido. Al final, votó en blanco tras días de negociaciones en los que exigió que debían devolverle el sueldo de concejala.

El líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, no accedió a esta premisa. En un cruce de acusaciones mutuas, Belmonte culpó a Pavón de no querer restituir su «honor y dignidad», mientras Pavón calificó la actuación de la tránsfuga de «muy miserable». Mientras tanto, el PP, con Barcala al frente, recuperó la alcaldía después de tres años en la oposición. La travesía del desierto después de los escándalos de corrupción con el constructor Enrique Ortiz en todas las grabaciones no ha durado tanto.

¿Tamayazo en Alicante?

¿Qué ha sucedido? Quienes hasta ahora gobernaban deslizaron sospechas de un posible pacto entre populares y la tránsfuga que la beneficiaría en el futuro.

El PP lo negó en redondo, pero el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, tachó el giro político de «belmontazo» para explicar que la citada edila «ahora haya votado lo contrario de lo que votó en 2015». También el PSPV utilizó esta expresión y comparó lo sucedido con el «tamayazo», cuando dos diputados de Madrid dieron la presidencia a Esperanza Aguirre bajo la sospecha de estar comprados por una trama urbanística.

El otro tránsfuga, Fernando Sepulcre (ex de Cs), tampoco dio su voto al escribir su nombre en la papeleta (nulo). Los 5 de Cs se abstuvieron y así Barcala fue elegido alcalde con los 8 apoyos de su grupo. Su primer medida fue ofrecer a Ciudadanos formar parte del gobierno, pero la portavoz, Yaneth Giraldo, lo rechazó.