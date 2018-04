El Bloc concluye que no hay nada punible en sus cuentas sin hallar todas las facturas

El informe interno que el Bloc Nacionalista Valencià ha completado sobre su campaña electoral de 2007 y que tiene previsto aprobar en la ejecutiva convocada para hoy lunes, concluye que, de momento, no ha quedado acreditada ninguna irregularidad.

Los responsables de Organización y Finanzas han recopilado durante 26 días los gastos que han encontrado de aquella campaña, después de que un juzgado abriera una investigación a raiz de una denuncia presentada por el PP ante la Policía, aunque tras la inhibición de la juez de València quedó confirmado que el posible delito electoral ya ha prescrito, aunque la investigación continua por otros presuntos delitos.

El documento ya está finalizado, aunque la última palabra sobre su aprobación la tiene la ejecutiva. En el documento se incluye un informe económico y se añade la declaración de los dirigentes que participaron en aquella campaña electoral.

Fuentes de la formación avanzan a Levante-EMV que no se ha encontrado nada punible, aunque matizan que no todos los detalles de los gastos han aparecido y que ha sido complicado separar los que correspondían a la campaña electoral propiamente dicha y a la precampaña.

Los gastos de la campaña ascenderían a unos 194.000 euros y habrían sido satisfechos por el partido en diferentes entregas. Además, los testimonios recopilados de quienes participaron en la campaña de 2007 acreditan que ellos no tuvieron constancia de ninguna irregularidad. Se recoge que el Bloc acordó con la firma Crespo Gomar la preparación de la campaña y que el partido después pagaba a plazos, pero inciden en que el Bloc tuvo que rehipotecar su sede para poder hacer frente a todos los pagos, lo que demuestra que el partido pasaba penurias para pagar sus campañas, ya que no tenía representación institucional. Aseguran que Crespo Gomar hizo un trabajo conjunto de toda la campaña por lo que al tratarse de un trabajo global el detalle de algunos gastos concretos no aparece.

El informe, que se conocerá hoy, se aprobará casi un mes después de que estallara la polémica y unos días después de que Podemos reclamara tanto al Bloc como al PSPV que cortaran cabezas. En el caso del Bloc señalaron al actual jefe de Gabinete del presidente de las Corts, Lluis Miquel Campos, aunque el Bloc responde que su nombre no figura en el sumario y descarta que vaya a apartarse. Precisamente, Campos comparecerá en el Senado el próximo 24 de mayo en la comisión de investigación de la financiación de los partidos que el PP abrió con su mayoría absoluta para contrarrestar a la del Congreso, en la que no tiene mayoría. El presidente de las Corts, Enric Morera, también comparecerá en la Cámara Alta el 11 de mayo.