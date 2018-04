El PSPV rechaza apartar a Orengo pese a la presión de Bloc y Podemos

Los socialistas valencianos no tienen intención de apartar al exalcalde de Gandia José Manuel Orengo del cargo de asesor en Presidencia de la Generalitat que ahora ocupa. No lo harán pese al paso atrás que ha dado el responsable de la campaña de 2007 del Bloc Nacionalista Valencià, Lluís Miquel Campos, que es ahora, como entonces, mano derecha del presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera.

Pero fuentes del PSPV sostienen que la salida provisional de Campos -que ha solicitado un permiso no remunerado de como mínimo un mes- se ha producido porque el Bloc no ha encontrado una serie de facturas de su relación con la firma Crespo Gomar en 2007 y 2008, algo que no ocurre en el caso de los socialistas. Sostienen que a Orengo nadie lo acusa de nada, no era la persona que llevaba la contabilidad, no se le menciona en ningún correo y por lo tanto no está señalado.

Mientras, el secretario de Análisis Político y senador de Podemos, Ferran Martínez, ha asegurado hoy en declaraciones a Levante-EMV que el Bloc debería de haber hecho público todo su informe y no solo las conclusiones. Los podemistas tienen intención de mantener la presión sobre Bloc y PSPV y consideran que la comisión de investigación de las Corts será clave para que estos dos partidos, socios de los podemistas en el Botànic, den explicaciones suficientes.

Podemos se ha mostrado preocupado ante el lento avance de las pesquisas internas de los socialistas y lamentan que los socialistas no sigan el gesto del Bloc ya que consideran que Orengo sí ha quedado señalado. Martínez asegura que su partido no va a pasar por encima de esta cuestión y añade que mantendrán el nivel de exigencia y de presión.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, ha señalado este martes que el partido está recabando toda la información sobre su financiación y calcula que en pocos días podrá poner esa información a disposición de la ciudadanía.

Así se ha pronunciado el también presidente de la Diputación al ser preguntado por los medios sobre el informe del PSPV sobre la contabilidad, después de que el Bloc haya hecho públicas las conclusiones de su informe, todo ello a raíz de la investigación judicial iniciada por la presunta financiación irregular de ambos partidos en las elecciones de 2007.

"Tenemos muy claro que, efectivamente, del auto se desprende que no ha existido una trama, eso es lo que hace que se traslade a juzgados concretos de Benidorm, de Gandia y de Madrid", ha dicho Rodríguez, que ha asegurado desconocer si hay problemas para encontrar algunas facturas: "Hay un comité que está encargándose de eso y no tengo conocimiento en este momento de eso".

Mientras, el presidente del Grupo Parlamentario Popular en les Corts Valencianes, Jorge Bellver, ha afirmado hoy que "es una broma de mal gusto que Bloc-Compromís trate de esconder su responsabilidad sacrificando a un peón para salvar al Rey y a la Reina".

Bellver se ha pronunciado así tras el anuncio ayer del Bloc de apartar temporalmente al jefe de gabinete de Enric Morera en Les Corts por las informaciones sobre la presunta financiación irregular del partido. El diputado popular ha señalado que el Bloc "ha pasado en tiempo récord del yo no sé nada al ahora vuelvo, y lo hacen aquellos que tanto clamaron transparencia, que tanto decían a otros partidos que se diese la cara y se mirase a los ojos a los valencianos y se asumieran responsabilidades".

Bellver ha afirmado que "ante acusaciones tan graves como las de presunta financiación irregular ni PSPV ni Bloc-Compromís están dando la cara ni en el fondo ni en la forma". "Pasma ver cómo Bloc-Compromís se esconde tras un comunicado sin comparecer y dar explicaciones presenciales", ha indicado. Asimismo, el dirigente popular ha señalado que "todo el mundo sabe que en Bloc-Compromís no se toma una decisión sin la autorización de Morera y el visto bueno de Oltra".

"Pagar una campaña electoral en B no es mala praxis, es un delito. No encontrar irregularidades contables en la contabilidad A no hace más que constatar, por las informaciones de las que disponemos, de la existencia de una contabilidad B y no hallar las facturas con las que demostrar que has pagado tu campaña electoral no es un problema de custodia de documentación, sino una forma de reconocer que esas facturas las han pagado otros", ha explicado Bellver.

El presidente del GPP ha señalado que "atrás quedan las declaraciones de Morera hablando de tolerancia cero contra la corrupción, y atrás quedan las lecciones que daban y la ejemplaridad de la que alardeaban. Atrás quedan también las proclamas de Oltra y Puig cuando ante informaciones de medios de comunicación pedían responsabilidades al PPCV y actuaciones inmediatas".

"Ahora podemos entender los informes del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Compromís y por qué ni Compromís ni PSPV quisieron designar a sus representantes para la comisión de investigación en Les Corts sobre la contabilidad de los partidos políticos", ha añadido Bellver.

El diputado popular ha señalado que el GPP "espera que PSPV y Bloc-Compromís tomen decisiones, asuman responsabilidades, den la cara y haya dimisiones, no permisos laborales, porque eso es una burla. Queremos que el Consell del Botànic, que está mostrando su cara más opaca, dé a conocer cuál es la relación que las empresas que supuestamente financiaron irregularmente a estos partidos tienen con el Consell".