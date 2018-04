Benavent: "Las mordidas de Ciegsa nos las repartíamos Caturla, Rus, Betoret y yo"

El exgerente de Imelsa y autroproclamado yonki del dinero, Marcos Benavent, acaba de admitir a las puertas de la Ciutat de la Justícia que "las mordidas de Ciegsa nos las repartíamos en sobres Caturla, Rus, Betoret y yo". Benavent ha comparecido durante tres horas ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula en relación a la pieza separada que investiga las presuntas mordidas en la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación, entre 2004 y 2007.

Sobre el funcionamiento interno de Ciegsa Benavent ha declarado no saber «nada». Simplemente, ha explicado, «yo era un mandado. [Alfonso] Rus me dijo que fuera a hablar con Caturla y yo me encargaba de recaudar el dinero, que nos repartíamos en sobres durante comidas en restaurantes», acaba de explicar a los periodistas, tras su comparecencia en el juzgado. El dinero de las mordidas también se destinaba «al partido provincial», ha admitido el yonki del dinero. Los sobres contenían «1.500 euros o 2.000 euros, cada vez que lo decidía Rus, a su discreción».

Sobre la presunta entrega de dinero a Máximo Caturla en su despacho, grabada por el yonki del dinero y aportada a la causa, y que Caturla declaró que eran «caliqueños», Benavent ha ratificado que era dinero, no cigarros puros, como declaró el exsecretario autonómico de Educación. Benavent también ha declarado que Caturla «sufría muchas tensiones porque le llamaba todo el mundo. Si él lo niega todo, cada uno lleva su estrategia procesal».