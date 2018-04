Betoret se querellará contra el yonki del dinero por implicarlo en el cobro de mordidas

El diputado del PP en las Corts, Vicente Betoret, demandará al ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, "por sus declaraciones radicalmente falsas", tras declarar en el juzgado por la pieza separada del Caso Taula que investiga las supuestas mordidas cobradas a través de la empresa pública Ciegsa, durante la etapa de Máximo Caturla como consejero delegado.

Betoret considera que las declaraciones del yonki del dinero sobre el reparto de las mordidas entre "Rus, Caturla y Betoret" son "tendenciosas e intencionadas y sólo persiguen "el daño personal y el desgaste del Partido Popular". Por ello el diputado popular quiere "dejar muy claro que nunca he participado ni he sido testigo de actuación alguna fuera de la ley", como ha declarado hoy Benavent ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula. También lamenta que "no se guíe por la verdad, sino por cuestiones mediáticas para poder desviar la atención de su responsabilidad en este procedimiento".

Betoret, a quien no es la primera vez que el yonki del dinero implica en esta macrocausa, también recuerda que las declaraciones de Benavent sobre él "se contradicen con lo que dijo en anteriores ocasiones ante la Guardia Civil y en sede judicial" por lo que denuncia "la voluntad de Benavent de intoxicar el procedimiento". Por todo ello, anuncia que interpondrá una querella "ante unas declaraciones falsas, tendenciosas e intencionadas".