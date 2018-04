Los currículos de los diputados se quedarán sin verificar

El escándalo en el que se ha visto inmersa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que alardeaba de un máster que no había conseguido, no supondrá que los títulos de los diputados valencianos vayan a examinarse de arriba a abajo para comprobar si alguno de ellos está en la misma situación.

A raíz de la polémica hay quien se ha aprestado a matizar sus méritos, que no eran tan pomposos como aparecían en la ficha que enviaron a la Cámara, mientras otros (como el secretario segundo de la Mesa, Emilio Argüeso, de Ciudadanos, con tres carreras y un máster) han demostrado que sus méritos son realmente los que constan en la web del parlamento. Pero en el portal de la Cámara no existen documentos homologados para verificar los estudios de los diputados. Pese a que tras la polémica de Cifuentes todos los grupos se aprestaron a apoyar una mayor transparencia, lo cierto es que la revisión de los títulos de los 99 diputados no se realizará.

La Mesa acordó ayer, tras un requerimiento de Ciudadanos, dejar esta cuestión a la voluntad de los partidos. Las fuentes apuntan que la Mesa ni es notario ni policía verificadora, por lo que el grupo que quiera subir los méritos académicos de sus diputados puede hacerlo y se le facilitará la herramienta informática necesaria, pero las Corts ni verificarán ni obligarán a nadie a que cuelgue sus títulos.

Fuentes de la Mesa señalan que el parlamento valenciano no tiene la obligación de comprobar la veracidad de los méritos de los diputados sino que son los grupos los que tienen que controlar a quien sitúan en las listas electorales y, por tanto, los responsables de hacer una verificación si lo consideran conveniente, pero no las Corts. Añaden que las Corts no tiene en estos momentos ni capacidad ni voluntad para verificar que los títulos son correctos.

Fuentes de Ciudadanos ya anunciaron ayer que el partido sí tiene intención de colgar en la web los títulos de sus diputados. Ciudadanos fue el partido que propuso habilitar una pestaña an el portal de transparencia. También los no adscritos pidieron que las Corts verificaran los méritos.