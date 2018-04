El Consell Rector no ve "incompatibilidad" en el cargo de Vicent Vergara

El Consell Rector ha conocido hoy los resultados del informe solicitado sobre la posible incompatibilidad en el cargo de Vicent Vergara, miembro del consejo, por su vinculación con la mercantil Publicaciones Turia, SL, de la que todavía constaba como apoderado. Tras analizar el contenido del informe, aceptan los términos y descartan emprender cualquier acción contra él.



Vergara ya tuvo que presentar un informe jurídico tras la denuncia que PP y Ciudadanos formularon en enero por posible incompatibilidad en el cargo. La corporación estableció que el histórico responsable de la Cartelera Turia no incurría en las incompatibilidades que la ley de creación contempla. Sin embargo, y con el objetivo de no pisar más charcos, el Consell Rector aprobó por unanimidad solicitar al secretario del órgano un informe sobre las posibles incompatibilidades de todos los miembros.



Vergara, que fue propuesto por el PSPV, explicó en su informe que cesó como administrador único de la Publicaciones Turia S.L., por lo que entendía que no existía ninguna incompatibilidad para que pudiera desarrollar el cargo de miembro del consejo rector. Se mantuvo como administrador único hasta un día después desde que arrancó el proceso de selección para el director general de À Punt.

Recordó en su defensa que la ley del Servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, establece una incompatibilidad de los miembros "con diversas empresas con actividades audiovisuales, publicitarias o de grabación de programas filmados" que pudieran trabajar para À Punt.

En este sentido, señaló que la actividad desarrollada por Publicaciones Turia S.L. es la publicación de una cartelera de ocio, por lo que su actividad no está relacionada con la que tiene encomendada por ley la CVMC.

La ley también establece la incompatibilidad con el consejo rector si se es miembro de cualquier órgano de administración o gestión empresarial de otros medios de comunicación social, públicos o privados, algo que no se producía en el caso de Vergara, según alegó en su informe.

Los miembros del consejo rector escucharon entonces los argumentos y el informe expuesto y consideraron que Vicent Vergara no incurría en ninguna de las incompatibilidades que establece la ley, y señaló, además, que las decisiones que toma el consejo están desvinculadas de cualquier incompatibilidad en que sus miembros pudieran incurrir.



Así, se concluye el proceso de investigación interna a todos los miembros del Consell Rector en busca de posibles incompatibilidades en el cargo como miembros de la ejecutiva.