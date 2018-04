Oltra: "volvería a escribir lo mismo, la renta de inclusión la gestionan los profesionales"

Mónica Oltra volvería a escribir lo mismo en Twitter. La vicepresidenta del Consell criticó duramente la iniciativa del PSPV de abrir las puertas de las sedes socialistas para informar a los solicitantes sobre la Renta Valenciana de Inclusión. "Este tipo de cosas las hacen los partidos ultras para generar pleitesias aprovechándose de la necesidad de la gente", apuntó Oltra en su red social.

Esta mañana, Oltra ha indicado que lo que más soliviantó fue la utilización de la palabra "ultra", algo que aún piensa dado que ese tipo de acciones no se enmarca en la actitud de un partido "progresista y democrático". Además, aseguró que al enterarse de esta iniciativa y lanzar su tuit llamó al President de la Generalitat, Ximo Puig, para avisarle de la respuesta que había emitido, y Oltra ha asegurado que estuvieron de acuerdo. Incluso ambos coincidieron en que se trata de acciones de partidos políticos donde tienen su propia postura y no siempre se puede controlar.

La vicepresidenta ha señalado que lo que más le preocupó fue que las personas no puedo eran acceder a la prestación económica por no haber lidiado con profesionales, los verdaderos conectores entre las personas que reclaman la ayuda y la percepción de la misma.

"Es una ley de la sociedad y de todos los grupos políticos", ha señalado Oltra, "y me parece bien que lo reivindiquen, pero no se puede confundir a la gente porque la tramitación de la ley no es una cuestión menor", ha indicado. La Ley, que fue votada a favor por PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP, tiene dos vertientes: la ayuda por renta mínima y la prestación para la inclusión.

"No vamos a ponernos una vacuna a ningún sitio que no sea un centro de salud, pues esto es lo mismo", ha señalado Oltra, en defensa de los servicios sociales municipales de cada ciudad que cuentan con los profesionales para informar y tramitar la ayuda. Ha reconocido que ha habido un colapso en los servicios que "se esperaba", pero que descenderá en unas semanas, cuando la situación "se normalice".



Defensa contra Camps

Oltra se ha referido también a la declaración del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps ayer en las Corts, quien sacó una foto de 2009 donde Oltra vestía una camiseta de "Se busca", que se refería a Camps. Sobre esto, la vicepresidenta ha defendido que ella ni protestó por el viaje del expresident a Boston por la Volvo Ocean Race ("que ahora ella visita con tacones", señaló Camps), si no que su propuesta fue por no comparecer en la sesión de control de ese día.

"Era una forma de reivindicar la vulneración sistemática de rendir cuentas en las Corts", ha apuntado Oltra. Respecto al ofrecimiento de Campos de hacer campaña por el PP, Oltra ha considerado que "debería hacerla con El Bigotes" y que expliquen "cómo saquearon la Comunitat Valenciana".