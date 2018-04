Juristas: "Nuestro Código Penal está plagado de estereotipos de género"

Cinco hombres entran en el chalet de un empresario mediante engaños. Le gritan y acorralan, pero ni empuñan un arma ni le agreden. No les hace ni falta. Consiguen el botín de un hombre aterrado que prefiere abrir la caja fuerte ante la incertidumbre de saber qué le pasará si no lo hace. La sentencia condena a los ladrones por un delito de robo con violencia. Este es el ejemplo propuesto por Olga Fuentes, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández, para explicar porqué los jueces no cuentan con «herramientas necesarias» para abordar un Código Penal «plagado de estereotipos de género». Y es que para las expertas juristas consultadas por este diario, la sentencia de la Manada es consecuencia directa de esta «falta» de «perspectiva de género» en una Código Penal de 1995 «que se olvidó de la violencia que pueden sufrir las mujeres más allá de la agresión física» y que «supone un grave problema en multitud de sentencias porque hay muchísima jurisprudencia al respecto».

«Es evidente la necesidad de que los jueces interpreten las leyes con perspectiva de género. La sentencia de la Manada debe servir para que se produzca un cambio de legislación para qué se aborde qué es violencia a la mujer, más allá de un moratón., Esto lo dice hasta la ONU», explica Olga Fuentes que, sin embargo, no se muestra partidaria de cambios lesgilsativos «en caliente». «Hay muchas cosas que cmabiar pero la respuesta fácil ante sentencias que no gustan es exigir un cambio del Código penal o un enderecimiento de las penas y cuando esto se hace en caliente los resultado no son óptimos», especifica. De lo que sí es partidaria es de realizar «una revisión del sistema para introducir una perpectiva de género necesaria».

En la misma línea se expresan Ana Julián y Elisa Iniesta, ambas juristas, agentes de igualdad y socias de Equality Momentum que recalacan la «necesidad» de una «revisión profunda» del sistema judicial porque la sentencia de la Manada «no es la excepción, es la norma y debemos aprovechar la explosión mediática de este caso para que suponga un punto de inflexión, como el caso de ana Orantes». Ana Orantes fue la primera mujer que denunció en los medios de comunicación el maltrato continuado de su marido, exmarido en ese momento que, apenas unos días después de una intervención televisiva que conmocionó al país, la mató prendiéndole fuego. Siete años después se produjo la puesta en marcha de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Las juristas consulatdasa afirman que el caso ed la Manada «debería servir para revisar el sistema, introducir la perspectiva de género (para, por ejemplo, reflejar que puede haber intimidación aunque nadie saque una navaja) y formar a los empleados de la judicadora al respecto».

Y es que la formación en perpectiva de género se da en distintos ámbitos admistrativos (educación, sanidad, seguridad ciudadana...) pero no en la justicia. «Todoel sistema judicial debe ser formado en perspectiva de género. Secreatiros judicales, la abogacía del Estado, lueces, procuradores, abogados del turno de oficio... Pero es como si a la judicatura nadie le pudiera enseñar nada... Y nadie le ponbe el cacabel al gato», explica Ana Julián, que, ni lo duda: «Magistrados como Ricardo González –el juez que pidió la absolución de La Manada al ver en los vídeos un ambiente de jolgorio– deben ser expulsados porque su capacidad de juzgar, su sensibilidad y su formación es nula».

Respecto al mensaje que se desprende de la sentencia, Elisa Iniesta asegura que «no debemos permitir que el sistema patriarcal ponga en duda nuestra resistencia. Se deben enderecer las pensas, revisar el sistema, formar a lso profesionales y buscar la reinserción del delincuente algo que, hoy por hoy, no se produce».