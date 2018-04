«Si hay responsabibilidades políticas se asumirán»

? El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata aseguró que si a partir de la investigación abierta en cuatro juzgados de Benidorm, Gandia y Madrid se determina que «hay responsabilidades políticas, se asumirán. Nosotros hemos asumido siempre las responsabilidades pero aquí no podemos señalar a nadie en concreto», defendió. Para elaborar el informe, los autores se han entrevistado con 30 personas que ni Mata ni Barceló quisieron identificar. Los socialistas sacaron pecho de su investigación respecto a la realizada por el Bloc. «Ha habido otra organización que dice: la persona que llevaba la contabilidad, como no hay contabilidad, se va un mes», dijo Mata, quien destacó el hecho de que el PSPV conserve parte de las facturas y apuntes contables. «Se sabe qué cantidad se ha pagado y a qué proveedor», aunque no se especifique el concepto.