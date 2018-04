Pasdsadasd «El sistema analiza los problemas desde una visión muy masculina»

? El magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch,, asegura que el abuso sexual en el Código penal «equipara conductas que no son equiparables y entre las posibilidades refleja que haya acceso carnal o penetración. Pero estas conductas, muy cercanas a la agresión sexual, están reguladas en ámbitos diferentes y puede derivar en interpretaciones que no consideren que hubo intimidación a pesar del abuso de superioridad». Por ello, Bosch también defiende «posibles cambios en el Código penal» ya que «el tribunal sí cree a la víctima; y en los hechos probados están basado en su versión y en que no hubo sexo consentido. Pero, a partir de estos hechos, el tribunal debe interpretar si hubo intimidación o no, y no se ha contemplado la intimidación a una joven por parte de hombres que la superaban en número, tamaño y fuerza. Es una interpretación basada en sentencias anteriores». Es más, el experto asegura que el Código Penal «está muy masculinizado y no ha prtegido los derechos de las mujeres». por ello, «sería positivo regular supuestos donde se entiendan aspectos como la intimidación a una mujer porque tenemos una justicia tradicional que se vertebró cuanod no existían sensibilidad alguna sobre la perspectiva de género y que analiza los problemas desde una visión muy masculi