El PSPV admite dos donaciones «incorrectas» al partido en Benidorm

El informe elaborado por el PSPV sobre la presunta financiación irregular del partido durante las elecciones autonómicas de 2007, tras conocerse las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 21 de València, sólo ha detectado dos donaciones de 17.000 euros en Benidorm hechas de forma «incorrecta». Unas aportaciones realizadas por dos empresas locales «a través de un sistema de donación de manera incorrecta». Las mercantiles donantes son la empresa sanitaria Hospimar 2000 -de la que consta el pago de una factura de 29.580 euros- y Quick Meals Iberica SA (dedicada a montar franquicias de Burger King). Ambas empresas aparecen en la documentación interna de la consultora de Gandia, Crespo Gomar SL, que el PP entregó a la brigada de blanqueo de capitale de la Policía y que el Juzgado de Instrucción 21 ha investigado durante un año. Aunque la investigación judicial se ha archivado porque el presunto delito, habría prescrito, según la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción.

En el informe elaborado por una comisión interna del PSPV-PSOE tampoco hay ni rastro de la constructora alcireña Blauverd, que supuestamente pagó 218.000 euros a Crespo Gomar SL, por trabajos realizados al PSPV, según la documentación analizada por la policía.

Los responsables del PSPV han analizado la contabilidad del partido en 2006, 2007 y 2008 y la de las elecciones autonómicas de 2007, en las que fue cabeza de lista Joan Ignasi Pla. Un análisis elaborado a partir de los apuntes contables al «no disponer de las facturas» debido al tiempo transcurrido (el plazo para conservarlas es de seis años), explicaron en rueda de prensa el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, y la responsable del área jurídica y diputada, Ana Barceló.

Sobre las donaciones de Benidorm, Mata explicó que «una persona quería colaborar con el partido antes de la campaña electoral de 2007 y alguien le dijo que podía hacerlo porque era una donación, pero a lo mejor optimizaba fiscalmente si pagaba algún gasto del partido», lo que calificó de «una vía equivocada». Estas donaciones, indicó, «no eran ni son ilegales, pero están deficientemente tramitadas».

Benidorm fue feudo de Leire Pajín (exministra socialista con José Luis Rodríguez Zapatero) y durante la época investigada fue candidato el actual diputado provincial alicantino Agustín Navarro.

El informe, que ha sido aprobado por el secretariado de la Comisión Ejecutiva Nacional, también recoge que el PSPV abonó a Crespo Gomar SL un total de 400.504 euros en 2007 y 2008. Una cifra que coincide casi al céntimo con la cantidad incluída en el auto del Juzgado de Instrucción 21 (404.777 euros) como el dinero pagado por el PSPV-PSOE a Crespo Gomar.

De este dinero, 180.000 euros corresponden a la organización del Congreso que eligió a Jorge Alarte como secretario general del partido, según se deduce por la coincidencia de las fechas ya que no se conservan las facturas .

Sobre la campaña electoral de 2007, que costó 999.919 euros, el grueso de las iniciativas (como los autobuses o un globo aerostático) no lo desarrolló Crespo Gomar, empresa que sí hizo trabajos de creatividad para el PSPV.

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la fiscalización de la campaña electoral autonómica de 2007 se resolvió favorablemente y no se apreciaron irregularidades, según añade el informe, que asegura que no se han detectado pagos de terceros referidos a esa campaña. Por ello, Mata defendió que en el PSPV «estamos convencidos de que no hay dentro de la organización nadie que haya tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora». Por tanto considera que «no hay nadie que concretamente haya articulado una trama, por lo que no hay responsabilidades personales. No podemos satanizar a una persona o a dos o a tres porque no ha habido ningún comportamiento irregular detectado para organizar no se sabe qué», justificó.