Puig rechaza la condena de "la manada" y espera que la "justicia haga justicia"

El president de la Generalitat Valenciana y líder de los socialistas valencinos, Ximo Puig, ha mostrado su "rechazo" e "indignación" por la sentencia a la Manada, y ha remarcado que se puede "criticar y respetar" la justicia, al tiempo que ha manifestado su esperanza de que, tras los recursos que presenten las partes involucradas en el caso, "la justicia haga justicia".

Puig se ha expresado en estos términos durante su intervención en el Comité Nacional del PSPV, que se ha celebrado en València. Así, ha iniciado su intervención como secretario general refiriéndose a la resolución judicial, con la que los socialistas "no están conformes", por la que se ha condenado a los cinco acusados a penas de 9 años de prisión por abuso sexual, y no por agresión sexual, a una joven en las fiestas de San Fermín del 2016.

Así, en un alegato a la igualdad entre hombres y mujeres ha parafraseado a Clara Campoamor asegurando que "no se puede ser demócrata sin ser feminista", y ha apuntado a que el PSPV lo es. Puig ha señalado que ante los hechos acontecidos no hay discusión posible: "lo que no es consentido, es violencia", por lo que "lo que ha pasado es una violación".

Por ello, Puig ha invitado a reflexionar sobre "qué pasa cuando aún queda un imaginario colectivo de hegemonía tan machista", incluso después de que en las manifestaciones del 8 de marzo se dejara claro que la igualdad "es la gran ambición colectiva de este país".

Por ello, ha remarcado que "no se ha avanzado lo suficiente" y se ha preguntado "qué pasa en nuestra sociedad" cuando ocurren tantas situaciones violentas hacia las mujeres como esta.