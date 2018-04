La Fe, el Peset y la Ribera se vuelcan en el Día Mundial del asma

Los hospitales La Fe y Doctor Peset en València y el hospital de la Ribera, en Alzira, organizarán actividades el próximo miércoles, día 2 de mayo, Día Mundial del asma, para concienciar sobre la enfermedad, sus causas, síntomas y las herramientas para poder mejorar la calidad de vida de las personas que lo sufren.

A través de la campaña #SoplaPorElAsma y en colaboración con la Fundación AstraZeneca, los hospitales acogerán stands en los que se entregarán pomperos de jabón para animar a la gente a soplar por el asma. Además, los valencianos podrán hacerse una foto, compartirla en sus perfiles de Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag #SoplaPorElAsma y un mensaje de apoyo a los miles de pacientes.

Además de la campaña, los tres centros hospitalarios han organizado jornadas informativas con mesas redondas y debates con el objetivo de generar conocimiento sobre la enfermedad. A partir de las 15:00h el Hospital Universitari i Politécnic La Fe Así albergará debates sobre las novedades de los tratamientos en las distintas fases, la identificación precoz del asma o la necesidad de actualizar la guía GEMA. El punto y final será una mesa disciplinar en la que los pacientes podrán preguntar a los especialistas cualquier duda o inquietud para que tengan las herramientas que mejoren su calidad de vida.

Por su parte, el Hospital Universitari Doctor Peset ha puesto el foco en los más jóvenes y los efectos del tabaquismo en el empeoramiento del asma. Especialistas en neumología han informado de los síntomas y los tratamientos. Además, también han realizado espirometrías para detectar problemas obstructivos de la vía aérea, cooximetrías en fumadores o mediciones de óxido nítrico en aire exhalado para valorar la inflación en la vía respiratoria.

La mitad no lo tienen controlado

Las iniciativas, avalada por la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer), pretenden concienciar a la población sobre esta enfermedad de gran prevalencia en nuestro país. En el mundo, más de 300 millones de personas sufren asma y una de sus características es la falta de control.

Concretamente, en España el 52,3% de los pacientes con asma no tiene controlada la enfermedad y el 3,9% padece asma grave no controlado. Ante esta situación, Javier Palicio, presidente de Fenaer, asegura que "a pesar de los tratamientos, más de la mitad de los pacientes en España no están controlados, por ese motivo la iniciativa cobra especial relevancia. Con #SoplaPorElAsma queremos que la gente sepa que principalmente la alergia, además de otros factores como el humo del tabaco, la obesidad, las infecciones o la contaminación, podrían desencadenar o agravar la enfermedad. Si promovemos el conocimiento, mejoraremos la prevención y el control".



Por último, Fenaer ha preparado un programa de ejercicios en formato video monitorizados por fisioterapeutas para facilitar a los pacientes la práctica de ejercicio desde casa. Estos videos se pueden encontrar en la web de la entidad o en fisioterapiarespiratoria.org.

En palabras de Palicio "queremos que no solo los pacientes sino también su entorno y la población en general se una a la iniciativa. Si soplamos por el asma juntos daremos a conocer una enfermedad que arrastra una importante prevalencia entre la población española".

Para Eduardo Recoder, presidente de la Fundación AstraZeneca, "la alianza de la Fundación AstraZeneca, FENAER y los hospitales españoles tiene un objetivo: mejorar la vida de los pacientes asmáticos. Solo aunando talento, conocimiento e innovación por y para los pacientes podremos crear herramientas eficientes adaptadas a su realidad".