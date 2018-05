Una canción y un gesto para visibilizar el cáncer de mama

El grupo valenciano Los Vicentes ha compuesto una canción con la que busca recaudar fondos en favor de la investigación del cáncer de mama. El dinero que reporte la canción En tu seno, compuesta por la mítica banda valenciana de rock & roll, irá dirigido al equipo de Incliva, grupo dirigido por la doctora Anna Lluch en el Hospital Clínico de València.

José Manuel Casany, ex líder de Seguridad Social, colabora en la balada que también pretende viralizar el gesto de llevarse la mano al pecho como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

Roberto el Gato, líder de la banda, explica en Youtube historia del por qué de la canción y, entre otras cosas se dice: ''A Anna (en referencia a la doctora) le joroba muchísimo dar pena. Lo que quiere es dar guerra. Y los que me conocéis sabéis que esas palmas son las que me marcan el ritmo. En fin, hay dinero publico para cualquier gilipollez, no creo que haga falta que las enumere. Pero para Anna no hay. Anna es para mí la famosa que hay que seguir. Y no a políticos, capullos televisivos, deportistas del corazón, instagramers, o cualquier otro departamento de seguibles". ''En 20 minutos con ella he aprendido mas que en 50 años de televisión, periódicos, parlanchines varios y demás gentecilla no necesaria. Anna investiga cómo salvar a tu mami, a tu hermana o a tu chica del puto cáncer de mama. Es la autoridad mundial en la materia.

Se la rifan grandes corporaciones privadas, laboratorios y demás escoria. Ella, mientras, está curando a tu familia en el clínico de València. Prescinde de los sueldos y de los pelotazos. Como no cantarle cosas? Yo solo tengo una banda de rock and roll. Y como todos, me creo mis mentiras. Ella no. Te cura, coño. Entonces se nos ocurrió reunir a un puñado de gente molona para concienciar a la gente de que investigar es la salvación. Hicimos esta canción", explica.



''Sé que a ninguno de vosotros os corresponde hacer el trabajo que corresponde a los cretinos que nos gobiernan. Pero os lo pido. Me da igual que pongaís pasta, ojo, si la ponéis va a ir directamente a sus manos, no a intermediarios buscando mejoras financieras. Os pido participación. Entrad en las redes de En tu seno y colgad vuestros vídeos o fotos haciendo el gesto de agarrar vuestro pecho. Compartid este vídeo. Haced lo que se os ocurra. Eso va a ayudar a Anna. Mostrad vuestro enfado ante el saqueo que representan las ONGS de mierda. Los privatizadores de la sanidad. Los que cuando tienen un problema se van a Houston a que les salve alguien que estudió con Anna'' lanza.

''Anna es Anna Lluch. La mejor doctora del mundo en la materia. Investiga sobre ella y ayuda a que ella investigue. Ana es mi chica. Y espero que NUNCA tenga que ser la tuya'', emociona.

El vídeo de la canción En tu seno se ha grabado en Rocafort en la casa familiar de los Pastor