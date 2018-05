Podemos aprieta a sus socios y exige una auditoría externa de las cuentas de PSPV y Bloc

Podemos no se da por satisfecho ni mucho menos con las explicaciones públicas que han dado sobre sus cuentas en la campaña electoral de 2007 tanto el PSPV como el Bloc, El síndic podemita, Antonio Estañ, ha asegurado esta mañana que las explicaciones dadas por ambas formaciones no son suficientes por lo que tiene intención de plantear que se realice una auditoría externa.

"No estamos satisfechos con ese trabajo, aún tenemos que examinarlos, pero muchas de esas facturas con Crespo Gomar no están", ha indicado Estañ, que ha advertido que si esos propios estudios de autoevaluación no les dejan contentos plantearán una auditoría externa que aclare lo que no han aclarado, a su entender, esos informes.

Asimismo, preguntado sobre el hecho de que el PSPV no haya apartado a José Manuel Orengo como asesor de Presidencia, ha explicado que lo correcto es que las personas implicadas se aparten y el Bloc ha hecho lo propio con Lluís Miquel Campos pero el PSPV se ha enrocado. También ha citado como cargo público que debería dar un paso atrás a José Ramón Tiller, alto cargo de Egevasa.

El portavoz de Compromís y miembro del Bloc, Fran Ferri, ha indicado que Estañ puede pensar que las explicaciones dadas son insuficientes pero el informe del Bloc dice lo que hay claramente, no hay filibusterismo, añade, y dice qué se ha encontrado y qué no. Por ello, ha señalado que las explicaciones le parecen suficientes.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha remarcado que el PSPV tiene toda la documentación de los pagos acreditada aunque falte en algún caso el soporte de las facturas 12 años después y defiende que Orengo no tenía ninguna responsabilidad en esa campaña y si en cualquiera de los cuatro procedimientos en marcha hay imputados socialistas los estatutos dicen lo que hay que hacer por lo que las responsabilidades están claras.

Sobre la auditoría externa, Mata ha señalado que como Podemos tendrá los informes puede auditarlos, aunque las cuentas del PSPV están ya auditadas por el Tribunal de Cuentas. "Como si quiere pedir que el MIT de Massachusets las examine o un amigo suyo, es como si yo pidiera que PwC audite si las cuentas de Podemos al final se han financiado con Venezuela o no, pues no lo voy a hacer", ha agregado.

Estañ también ha destacado la necesidad de que la votación para crear una comisión de investigación en Les Corts sobre este asunto "no debería retrasarse más allá del pleno del 23 de mayo para poder aclarar en ella las responsabilidades políticas, ya que hasta ahora "nos hemos movido en mucha indefinición en la información aportada".

Sería posible, según ha dicho, que esta legislatura pudieran arrancar tanto esta comisión como las que investigarán el caso Taula y la presunta financiación irregular del PP, de manera independiente.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha lamentado que esa creación de la comisión que ellos mismos solicitaron haya quedado en "stand by" y ha mostrado su confianza en que se desarrolle "a la mayor brevedad posible" en un ejercicio "de transparencia y buena salud democrática".

La síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, ha afirmado que no le han sorprendido las explicaciones dadas por Bloc y PSPV en lo que ha calificado como "un ejercicio de trilerismo político" en el que, de facto, "han reconocido que hay facturas de Crespo Gomar que no tienen".

"¿Qué facturas van a sacar de Crespo Gomar si no las tienen ni la van a tener? Les aconsejo que no se las inventen, que sería todavía peor", ha señalado la 'popular', que ha pedido a estos dos partidos "coherencia, lo mismo que han pedido ellos".

Asimismo, ha avanzado que "de momento sabemos los nombres que han salido" pero "si tienen la esperanza de que esto termine aquí se equivocan, lo siento, esto no va a terminar aquí y esto está empezando".

Según ha dicho, el PP está personado en las cuatro piezas en las que se ha dividido la causa, y pedirán "las cuestiones que correspondan", al tiempo que ha cuestionado que el PSPV "eche la culpa a la agrupación de Benidorm y no a Gandia" cuando la sede de Crespo Gomar está en esta localidad valenciana.