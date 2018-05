Compromís sería el más votado con Ciudadanos a poca distancia y el PP se hunde

La Coalició Compromís podría ganar las elecciones autonómicas de mayo de 2019 según una encuesta difundida hoy por el Bloc Nacionalista Valencià que incluye intención de voto en la Comunitat Valenciana. La coalición está prácticamente empatada con Ciudadanos, que experimenta una subida espectacular hasta situarse en el 25% del voto. Compromís podría llegar al 27%.

Mientras, el PSPV-PSOE se situaría en los mismos resultados que en 2015 con en torno al 20% del voto. El principal descenso es para el PP, que no obtendría más del 18%, una auténtica debacle ya que actualmente tiene el 25%. Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) entraría en las Corts con entre el 5 y el 7 por ciento del voto, cifra similar a la que obtendría Podemos, que actualmente tiene el 13%.

El estudio del Bloc se ha realizado en la segunda quincena de marzo, a partir de entrevistas a 1.303 personas de forma telefónica la empresa GFK.

Si Compromís ganara las elecciones, Mónica Oltra podría convertirse en presidenta de la Generalitat. De hecho, a la hora de escoger la presidencia, el 34,2% de los encuestados prefiere a Mónica Oltra (Compromís), seguido del 21% que revalidaría a Ximo Puig (PSPV) como presidente. Un 13,1% apuesta por Toni Cantó (Ciudadanos) y un 7% por Isabel Bonig (PPCV).

Los liderazgos políticos más valorados por los participantes en el análisis son los del portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, con una nota de 6,18 sobre 10; la vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, con un 5,89, y el jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, con un 5,75.

De Podem, el secretario general, Antonio Estañ, roza el aprobado con un 4,97 sobre 10. En la oposición, suspenden tanto Toni Cantó (Cs) como Isabel Bonig (PPCV), con un 4,39 y un 3,99, respectivamente.

Por provincias, destaca el incremento de intención de voto a Compromís en Alicante, como segunda fuerza por detrás de Ciudadanos. En Castellón, la encuesta prevé un triple empate entre el PSPV, Cs y Compromís, mientras que en la coalición lidera holgadamente en Valencia.

A modo de balance, la encuesta del Bloc recoge que los valencianos aprueban las políticas del gobierno del Botànic: el 35,2% de los participantes en el estudio opina que la labor del Consell es buena o muy buena, un 38,9% cree que es regular y un 25,1% le otorga un suspenso al considerar que es mala o muy mala.

Por electores, el 75% de las personas que recuerdan haber votado a Compromís en las últimas elecciones de 2015 creen que la política del Botànic es buena o muy buena, cifra que supone un 48% en el caso de los votantes socialistas y un 43% a los de Podem.

Preguntados por cuál es la fuerza política que mejor defiende los intereses de los valencianos, el 37% de los encuestados ha escogido a Compromís como primera opción, seguido del 16% del PSPV-PSOE, el 15% de

Ciudadanos y el 11% del PP.

La investigación también recoge que un 64% de los participantes piensa que el Gobierno de España "discrimina" a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, mientras que el 32% cree que no lo hace y un 3% no sabe o prefiere no contestar.