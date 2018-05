La Comunitat registra más de 6.000 nuevas viviendas turísticas durante 2018

La Agencia Valenciana de Turismo ha registrado un total de 6.010 nuevas viviendas turísticas durante el primer cuatrimestre del año, 3.856 en Alicante, 1.426 en Castellón y 728 en València, con cerca de 2.000 nuevas inscripciones sólo en abril.



Con respecto al número total de viviendas registradas, el Registro Oficial de la Agència Valenciana del Turisme cuenta con 66.755 viviendas registradas, de las cuales 40.326 pertenecen a la de Alicante, 13.727 a la de Castellón y 12.702 a la de Valencia.



La Agencia Valenciana del Turisme, en colaboración con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, ha elaborado una guía para que los propietarios y usuarios de viviendas turísticas sepan cuáles son sus obligaciones con los vecinos de la comunidad.



Entre otra información, esta guía contempla las normas de la comunidad de propietarios que pueden suponer ya en sí mismas un límite a la explotación de la vivienda, por lo que insta a que "antes de iniciar la actividad será esencial comprobar que las normas comunitarias y en particular los Estatutos, no prohíben o limitan las cesiones de los departamentos con fines turísticos".



Del mismo modo, aborda cuestiones como la obligación del propietario de informar a los usuarios de las normas básicas que puedan afectar al uso de la vivienda o de los elementos comunes, como piscinas o jardines, preferiblemente facilitándoles un folleto que resuma dichas obligaciones.



Además, alerta de que el propietario puede ser responsable frente a la comunidad tanto de las infracciones que él mismo cometa directamente como de aquellas que pudieran cometer los usuarios de la vivienda, por lo que le advierte de que tiene una especial obligación de vigilancia de las conductas de los usuarios.



Esta publicación comprende además otras cuestiones, como la definición de qué es y que no es una "vivienda turística" en la Comunitat Valenciana, la distinta tipología de viviendas y sus especificaciones: apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares; además de su categoría (superior, primera y estándar) y requisitos (accesos, instalaciones, dimensiones y dotación de las viviendas).



Asimismo, la guía detalla cuáles son los pasos a seguir para inscribir una vivienda turística, así como las altas y modificaciones en el registro.



Cabe recordar que la inscripción es gratuita y se puede realizar online mediante el autoregistro, disponible en la página web de la Agencia Valenciana del Turisme.



Esta nueva publicación también reúne los derechos de los propietarios de las viviendas turísticas, como el derecho a percibir un precio por la cesión de la vivienda o el derecho a exigir depósito; además, contempla los casos de anulación de reservas o la cesión a terceros, entre otros.

La guía se puede consultar aquí