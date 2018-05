Alberto Fabra: "Hubo discrepancias entre el PPCV y nacional" sobre quién pagaba el Congreso del PP

El expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acaba de explicar en la comisión de investigación de las Corts que «mi directriz a los consellers fue que no nos costara dinero Feria València». Fabra ha sacado pecho durante su comparecencia de las decisiones que adoptó para reducir los costes en Feria València. «En 2011 vivimos una situación muy complicada, que se puede calificar de tormenta perfecta» por lo que «las circunstancias nos obligaron a ser muy rigurosos en el gasto público». De ahí que decidiera, explicó, «encargar un control financiero de todas las instituciones públicas o que recibieran dinero público» por lo que se hicieron auditorías «de las instituciones que los técnicos consideraron». Uno de estos informes se refería a Feria València, en el que se detectaron sobrecostes que rondaban los mil millones de euros. «Ese informe se envió a la Fiscalía, que finalmente decidió que no existía responsabilidad penal, así que ahora su trabajo es poner en valor la inversión hecha en Feria València», ha reclamado.

Al exjefe del Consell también se le ha preguntado en la comisión de investigación que investiga los sobrecostes y las supuestas irregularidades en la gestión del recinto ferial, sobre la factura de casi 600.000 euros del Congreso del PP en 2008 que aupó a Mariano Rajoy a la presidencia nacional del PP, pero que no se pagó hasta 2017 por orden judicial. «Sí era consciente de que había discrepancias entre el PP regional y nacional, según me trasladó el secretario general del PP [Serafín Castellano en aquel momento]». Las discrepancias consistían en que nadie quería asumir el pago de la factura del Congreso Nacional del PP. «El secretario general me trasladó que esa factura debía asumirla la dirección nacional porque era un congreso nacional». Una tesis que finalmente fructificó como ha recordado Fabra: «No será la única factura que se ha pagado a una entidad a través de un juzgado. Y la ha pagado la dirección nacional [del PP], que era la postura que defendía el Partido Popular de la Comunitat Valenciana».