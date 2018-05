Soler: «El ministerio dice que nuestra ley de plurilingüismo es impecable»

En la Conselleria de Educación no hay preocupación ante el anuncio del PP de la Comunitat de que el Gobierno estudia plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de educación plurilingüe. «Estamos tranquilos, el texto cumple con lo que dice la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y con todas las sentencias del Supremo que fijan que la enseñanza impartida en castellano no debe ser inferior al 25 % de la carga docente», explica el conseller Vicent Marzà. El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, asegura que el borrador se consultó con el Ministerio de Educación. «Las palabras literales del secretario de Estado de Educación (Marcial Marín) fueron que la ley 'es impecable'», subraya Soler, quitando el artículo 11 que dice que la conselleria «promoverá» que los centros educativos sostenidos con fondos públicos impartan el 50 % de la enseñanza en valenciano. «La única duda que nos plantea el ministerio es el 'promover' la enseñanza del valenciano, algo que está contemplado en el artículo 6 del Estatut, y no afecta al conjunto de la ley», dice Marzà.